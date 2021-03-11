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17:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Торпедо» настаивают на уходе Игнашевича: «Пошел вон из клуба»

Группа болельщиков «Торпедо» во «ВКонтакте» опубликовала заявление с призывом уволить главного тренера команды Сергея Игнашевича.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Второй год подряд провальное межсезонье, и это в первую очередь следствие работы некомпетентного главного тренера! Игнашевич! Вон из “Торпедо”! Маслов, если ты президент, прими решение!» — говорится в сообщении.

После 29 туров ФНЛ «Торпедо» с 54 очками занимает 5-е место в турнирной таблице. В последний раз московская команда выигрывала в ноябре 2020 года.

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