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16:41 (мск), источник: Чемпионат.com

«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ

В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своём поле проиграло красноярскому «Енисею» — 0:1.

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Источник: РИА "Новости"

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Евгений Песиков. «Енисей» после этой победы набрал 43 очка и занимает 11-е место в таблице.

Торпедовцы же потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей — последняя победа была одержана 25 ноября над «Краснодаром-2». Клуб с 54-я очками остался на 5-м месте.

После этого поражения клуб может покинуть главный тренер Сергей Игнашевич. По информации из источника, он уже просил руководство клуба об отставке после предыдущего матча. Теперь просьба может быть принята.

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Торпедо М
0:1
Первый тайм: 0:0
Енисей
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