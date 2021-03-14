«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ

Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Евгений Песиков. «Енисей» после этой победы набрал 43 очка и занимает 11-е место в таблице.



Торпедовцы же потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей — последняя победа была одержана 25 ноября над «Краснодаром-2». Клуб с 54-я очками остался на 5-м месте.