«Торпедо» потерпело третье поражение подряд в ФНЛ
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своём поле проиграло красноярскому «Енисею» — 0:1.
В матче 30-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своём поле проиграло красноярскому «Енисею» — 0:1.
Единственный гол в матче на 67-й минуте забил Евгений Песиков. «Енисей» после этой победы набрал 43 очка и занимает 11-е место в таблице.
Торпедовцы же потерпели третье поражение подряд — ранее они уступили «Чайке» и «Оренбургу». Безвыигрышная серия московской команды составляет уже шесть матчей — последняя победа была одержана 25 ноября над «Краснодаром-2». Клуб с 54-я очками остался на 5-м месте.
После этого поражения клуб может покинуть главный тренер Сергей Игнашевич. По информации из источника, он уже просил руководство клуба об отставке после предыдущего матча. Теперь просьба может быть принята.