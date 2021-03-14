В «Торпедо» заявили, что Игнашевич останется на посту главного тренера

«Отставка Игнашевича? Какие у вас предложения? Мы не выигрываем шесть матчей, такая ситуация в команде, — сказал Маслов “СЭ”. — Что с тренером? Все хорошо с ним, тренер у нас есть. Нет предпосылок для отставки. Мы идем на 5-м месте из 22 команд. Вы о чем вообще говорите? Не обращайте внимание на слухи. У нас есть цели на сезон, и мы стараемся их достичь».