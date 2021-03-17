«Спартак-2» отзаявил Дьякова
Защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков отзаявлен командой на оставшуюся часть сезона-2020/21 в ФНЛ. Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
Защитник «Спартака-2» Виталий Дьяков отзаявлен командой на оставшуюся часть сезона-2020/21 в ФНЛ. Об этом сообщил директор департамента «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов.
«Виталий Дьяков отзаявлен из “Спартака-2” по решению тренерского штаба», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Александром Сергеевым.
В сезоне-2020/21 Дьяков провел 28 матчей в ФНЛ, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.