Американских фанатов удивили условия в российском футболе

Журналист написал, что хабаровчане пролетели более девяти тысяч километров, чтобы сыграть матч при температуре около нуля и мокром снеге. Он добавил, что команда проиграла из-за спорного пенальти (0:1), после чего отправилась домой.

В комментариях некоторые пользователи предложили руководству ФНЛ разбить чемпионат на западный и восточный дивизионы, однако другие с ними не согласились. «Глядя на карту России, понимаешь, что такое деление невозможно», «Просто примите Хабаровск в MLS. Вероятно, им будет ближе», «В следующий раз, когда датская команда пожалуется на длинный выезд, им стоит пообщаться с хабаровскими коллегами…», «Ужас какой… 18 тысяч километров туда и обратно ради такого матча?» — писали они.