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13:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Американских фанатов удивили условия в российском футболе

Американские фанаты удивились условиям в российском футболе, посмотрев матч 30-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) между хабаровским СКА и калининградской «Балтикой». Комментарии пользователей доступны в Twitter журналиста Михаила Йохина.

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Источник: РИА "Новости"
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Журналист написал, что хабаровчане пролетели более девяти тысяч километров, чтобы сыграть матч при температуре около нуля и мокром снеге. Он добавил, что команда проиграла из-за спорного пенальти (0:1), после чего отправилась домой.

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В комментариях некоторые пользователи предложили руководству ФНЛ разбить чемпионат на западный и восточный дивизионы, однако другие с ними не согласились. «Глядя на карту России, понимаешь, что такое деление невозможно», «Просто примите Хабаровск в MLS. Вероятно, им будет ближе», «В следующий раз, когда датская команда пожалуется на длинный выезд, им стоит пообщаться с хабаровскими коллегами…», «Ужас какой… 18 тысяч километров туда и обратно ради такого матча?» — писали они.

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После 30 матчей «СКА-Хабаровск» занимает десятое место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 43 очка. «Балтика» располагается на седьмом месте, имея в активе 52 очка.

Балтика
1:0
Первый тайм: 0:0
СКА-Хабаровск
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