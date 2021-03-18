Футболист «Чертаново» Салтыков отстранен на полгода из-за избиения игрока «Локомотива»

Максим Шнапцев был избит в субботу после матча ЮФЛ-2 с «Чертаново» (2:1) около «РЖД-Арены». КДК РФС установил, что на выходе из подтрибунного помещения Салтыков повалил на землю Шнапцева, нанеся ему несколько ударов рукой.

«КДК РФС с учетом установленных обстоятельств принял решение дисквалифицировать футболиста Никиту Салтыкова за данные неправомерные действия в отношении игрока соперника на шесть месяцев, из которых четыре месяца он должен будет отбывать реальную дисквалификацию и два месяца дисквалификации останется условной спортивной санкцией, также он был оштрафован на 15 000 рублей», — говорится в сообщении.

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Штраф в размере 50 тыс. рублей получил «Локомотив» за необеспечение безопасности после матча.