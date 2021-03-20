«Крылья Советов» обыграли брянское «Динамо» в матче ФНЛ
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над брянским «Динамо» в 31-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Самарские «Крылья Советов» одержали победу над брянским «Динамо» в 31-м туре первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Игра в Брянске завершилась победой гостей со счетом 2:0. Голы забили Егор Голенков (71-я минута) и Иван Сергеев (84-я).
Самарская команда одержала шестую победу подряд и с 70 очками занимает первое место в турнирной таблице. «Динамо» потерпело четвертое поражение подряд и с 22 баллами занимает 20-ю строчку.
Результаты параллельных матчей 31-го тура:
«Текстильщик» (Иваново) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 0:1;.
«Чертаново» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 2:2;.
«Нижний Новгород» — «Торпедо» (Москва) — 4:1;.
«Чайка» (Песчанокопское) — «Балтика» (Калининград) — 0:1.