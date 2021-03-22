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13:33 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уходить нужно на пике, а не разваливать». Игнашевич отмучился в «Торпедо»

В итоге разошлись по обоюдному согласию сторон.

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Источник: РИА "Новости"

Сергей Игнашевич больше не главный тренер «Торпедо»: спустя два года их пути разошлись.

По нашей информации, о своём намерении уйти он сообщил генеральному директору клуба Денису Маслову пару недель назад, но тот отказался инициировать его увольнение, отправив к владельцу клуба. Повторно о желании покинуть команду Игнашевич заявил после прошлой игры с «Оренбургом» (0:3): он написал заявление, однако его не приняли.

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В этот раз всё же договорились — «по обоюдному согласию сторон».

Причин, побудивших Игнашевича уйти, можно назвать несколько.

Команда
Торпедо М

Первая — выход в РПЛ. В прошлом сезоне команда была близка, но в ноябре начала сыпаться и к приостановке чемпионата подошла на четвёртом месте. Тогда стыковые матчи решили не проводить, что лишило «Торпедо» возможности побороться за выход в РПЛ. Да, обстоятельства сыграли против клуба, но разница со вторым местом была в одно очко: если бы не шесть матчей без побед с ноября, всё могло сложиться иначе.

В этом сезоне перед «Торпедо» была поставлена аналогичная задача — выйти в РПЛ. С первого-второго места, через стыки — неважно, главное — выйти, как говорил основной акционер Роман Авдеев. Руководство даже прописало в контрактах футболистов дополнительные бонусы за повышение в классе, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в намерении клуба следующий сезон начать уже в РПЛ. Игнашевич стартанул бодро, но в ноябре повторилась история годичной давности: команда опять посыпалась, и последние семь матчей не побеждает.

Сейчас «Торпедо» идёт на шестом месте с отставанием от второго в 11 очков, от зоны стыков — в три. До конца чемпионата остаётся 11 туров, шанс зацепиться хотя бы за переходные матчи есть, но вот вера в это, видимо, есть мало у кого.

Вторая — натянутые отношения с Масловым. По словам источника «Чемпионата», главный тренер и генеральный директор не особо ладили, особенно в последнее время.

Третья — болельщики. С активной частью фанатов, а именно с «Запад-5» у Игнашевича «не пошло» чуть ли с момента его прихода в клуб. Когда его назначили главным, актив пожелал ему удачи, но выразил «недоумение столь странным решением руководства клуба». Но тогда договорились: пусть он и «конь», трогать его никто не будет, пока что-нибудь не пойдёт не так. Летом прошлого года этот момент настал: объединение болельщиков впервые призвало его уйти в отставку. На кубковом матче с «Шинником» начали отправлять восвояси уже с трибун, после чего Игнашевич вышел к фанатам и попытался с ними поговорить. Конструктивного диалога не получилось.

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Фанаты обвиняли Игнашевича во всевозможных грехах (даже в том, что «по нему видно, “Торпедо” для него не особо значимо») и цеплялись за каждую осечку. При этом, когда команда побеждала, они молчали, а сейчас, когда пошла серия без побед, — активизировались и начали снова призывать его уйти.

Вот он и ушёл. Только не факт, что с другим будет лучше: управление командой — это не только про качества тренера, а ещё про состав, финансирование, атмосферу внутри и реальные задачи. Например, по информации от наших источников, «Торпедо» на самом деле не собирается в РПЛ. В клубе не уверены, что финансово смогут обеспечить участие команды в высшей лиге, потому что все средства уходят на реконструкцию стадиона.

Сразу после объявления об уходе в «Инстаграме» бывшего защитника сборной России появилось много слов поддержки.

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Однако была и критика. «Уходить нужно на пике, а не разваливать», — написал один из пользователей.

Полина Куимова

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