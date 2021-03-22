«Уходить нужно на пике, а не разваливать». Игнашевич отмучился в «Торпедо»
В итоге разошлись по обоюдному согласию сторон.
В итоге разошлись по обоюдному согласию сторон.
Сергей Игнашевич больше не главный тренер «Торпедо»: спустя два года их пути разошлись.
По нашей информации, о своём намерении уйти он сообщил генеральному директору клуба Денису Маслову пару недель назад, но тот отказался инициировать его увольнение, отправив к владельцу клуба. Повторно о желании покинуть команду Игнашевич заявил после прошлой игры с «Оренбургом» (0:3): он написал заявление, однако его не приняли.
В этот раз всё же договорились — «по обоюдному согласию сторон».
Причин, побудивших Игнашевича уйти, можно назвать несколько.
Первая — выход в РПЛ. В прошлом сезоне команда была близка, но в ноябре начала сыпаться и к приостановке чемпионата подошла на четвёртом месте. Тогда стыковые матчи решили не проводить, что лишило «Торпедо» возможности побороться за выход в РПЛ. Да, обстоятельства сыграли против клуба, но разница со вторым местом была в одно очко: если бы не шесть матчей без побед с ноября, всё могло сложиться иначе.
В этом сезоне перед «Торпедо» была поставлена аналогичная задача — выйти в РПЛ. С
Вторая — натянутые отношения с Масловым. По словам источника «Чемпионата», главный тренер и генеральный директор не особо ладили, особенно в последнее время.
Третья — болельщики. С активной частью фанатов, а именно с «Запад-5» у Игнашевича «не пошло» чуть ли с момента его прихода в клуб. Когда его назначили главным, актив пожелал ему удачи, но выразил «недоумение столь странным решением руководства клуба». Но тогда договорились: пусть он и «конь», трогать его никто не будет, пока
Фанаты обвиняли Игнашевича во всевозможных грехах (даже в том, что «по нему видно, “Торпедо” для него не особо значимо») и цеплялись за каждую осечку. При этом, когда команда побеждала, они молчали, а сейчас, когда пошла серия без побед, — активизировались и начали снова призывать его уйти.
Вот он и ушёл. Только не факт, что с другим будет лучше: управление командой — это не только про качества тренера, а ещё про состав, финансирование, атмосферу внутри и реальные задачи. Например, по информации от наших источников, «Торпедо» на самом деле не собирается в РПЛ. В клубе не уверены, что финансово смогут обеспечить участие команды в высшей лиге, потому что все средства уходят на реконструкцию стадиона.
Сразу после объявления об уходе в «Инстаграме» бывшего защитника сборной России появилось много слов поддержки.
Однако была и критика. «Уходить нужно на пике, а не разваливать», — написал один из пользователей.
Полина Куимова