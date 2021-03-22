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14:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Задача по выходу в РПЛ не снята!» Владелец «Торпедо» об отставке Игнашевича

Владелец «Торпедо» Роман Авдеев — об отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера и перспективах команды.

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Источник: РИА "Новости"

— Кто принял решение об уходе Игнашевича? Кто был инициатором?

— Мы уже опубликовали пресс-релиз о том, что расставание произошло по соглашению сторон. Мне, к сожалению, больше добавить нечего. Я сейчас встречался отдельно с Сергеем Николаевичем, выразил ему благодарность. Никто никого не пытался переубедить. Мы все взрослые люди. Клуб и тренер пришли к мнению, что пришло время расторгнуть контракт. Лично я испытываю к Игнашевичу благодарность как к специалисту.

— Почему его «Торпедо» повалилось после рестарта?

— Слушайте, это же футбол. Всякое бывает… Мы любим эту игру за ее непредсказуемость.

— Что удалось Игнашевичу?

— Собрать эту команду.

— Доводилось читать и слышать, что команда почему-то перестала быть управляемой и даже «сливала» тренера. Как вы относились к таким слухам?

— Спокойно.

— Не верили?

— Вы спросили, как вы реагировали. Я ответил — спокойно.

— Негатив со стороны болельщиков в адрес Игнашевича мог повлиять на его судьбу?

— Я бы не назвал это отношение негативным. Болельщики — очень эмоциональные люди. Когда Сергей Николаевич выигрывал, они радовались. Сейчас они переживают за команду из-за поражений… Эмоции, одним словом. Мне это не понятно как человеку. Все мы взрослые люди. Прежде всего нужно уважительно относиться к самому себе. Но футбол без эмоций невозможен.

— Кто станет новым главным тренером «Торпедо»?

— Как только наступит ясность, мы все объявим. Постараемся не откладывать решение в долгий ящик.

— Складывается такое впечатление, что «Торпедо» не хочет выходить в премьер-лигу…

— Задача о выходе в премьер-лигу не снимается. Так и напишите.

— А вы лично готовы спонсировать клуб на совсем ином уровне?

— Да, готов! Финансирование в премьер-лиге будет. Это не вопрос. Но туда мы должны попасть по спортивному принципу (Виталий Айрапетов).

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