«Задача по выходу в РПЛ не снята!» Владелец «Торпедо» об отставке Игнашевича
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев — об отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера и перспективах команды.
Владелец «Торпедо» Роман Авдеев — об отставке Сергея Игнашевича с поста главного тренера и перспективах команды.
— Кто принял решение об уходе Игнашевича? Кто был инициатором?
— Мы уже опубликовали
— Почему его «Торпедо» повалилось после рестарта?
— Слушайте, это же футбол. Всякое бывает… Мы любим эту игру за ее непредсказуемость.
— Что удалось Игнашевичу?
— Собрать эту команду.
— Доводилось читать и слышать, что команда
— Спокойно.
— Не верили?
— Вы спросили, как вы реагировали. Я ответил — спокойно.
— Негатив со стороны болельщиков в адрес Игнашевича мог повлиять на его судьбу?
— Я бы не назвал это отношение негативным. Болельщики — очень эмоциональные люди. Когда Сергей Николаевич выигрывал, они радовались. Сейчас они переживают за команду
— Кто станет новым главным тренером «Торпедо»?
— Как только наступит ясность, мы все объявим. Постараемся не откладывать решение в долгий ящик.
— Складывается такое впечатление, что «Торпедо» не хочет выходить в
— Задача о выходе в
— А вы лично готовы спонсировать клуб на совсем ином уровне?
— Да, готов! Финансирование в