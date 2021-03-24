«Краснодар-2» проиграл «Енисею» в ФНЛ. Голкипер Сафонов провел первый матч после травмы

Счет в матче открыл защитник хозяев Сергей Бородин, который отправил мяч в свои ворота на 29-й минуте. Полузащитник Евгений Песиков удвоил преимущество красноярского клуба на 77-й минуте.

Голкипер Матвей Сафонов провел первый матч после травмы, полученной в начале декабря. Вратарь «Краснодара» не был вызван ни в национальную, ни в молодежную сборные России на ближайшие матчи из-за травмы.

В других матчах тура «СКА-Хабаровск» обыграл дома «Спартак-2» со счетом 3:0, тольяттинский «Акрон» сыграл дома вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), самарские «Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (2:0), воронежский «Факел» победил дома омский «Иртыш» (3:1), ярославский «Шинник» проиграл на своем поле томской «Томи» (2:3).