«Краснодар-2» проиграл «Енисею» в ФНЛ. Голкипер Сафонов провел первый матч после травмы
ТАСС, 24 марта. «Краснодар-2» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 0:2 в домашнем матче 32-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
ТАСС, 24 марта. «Краснодар-2» проиграл красноярскому «Енисею» со счетом 0:2 в домашнем матче 32-го тура Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Счет в матче открыл защитник хозяев Сергей Бородин, который отправил мяч в свои ворота на 29-й минуте. Полузащитник Евгений Песиков удвоил преимущество красноярского клуба на 77-й минуте.
Голкипер Матвей Сафонов провел первый матч после травмы, полученной в начале декабря. Вратарь «Краснодара» не был вызван ни в национальную, ни в молодежную сборные России на ближайшие матчи
В других матчах тура «СКА-Хабаровск» обыграл дома «Спартак-2» со счетом 3:0, тольяттинский «Акрон» сыграл дома вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), самарские «Крылья Советов» на своем поле оказались сильнее нижнекамского «Нефтехимика» (2:0), воронежский «Факел» победил дома омский «Иртыш» (3:1), ярославский «Шинник» проиграл на своем поле томской «Томи» (2:3).
«Краснодар-2» с 34 очками в 32 играх занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Енисей» с 46 очками находится на 11-м месте. Лидируют с 73 очками «Крылья Советов».