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11:26 (мск), источник: ТАСС

Николай Ларин покинул пост директора футбольной академии «Чертаново»

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Директор футбольной академии «Чертаново» Николай Ларин покинул свой пост. Об этом ТАСС сообщили в академии.

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В структуру академии входят спортивная школа олимпийского резерва с двумя мужскими и одним женским отделениями, общеобразовательная школа, интернат, юношеская команда до 17 лет, женская молодежная команда, мужские и женские команды, выступающие в российских профессиональных лигах.

«Да, это действительно так. На данный момент пока не известно, кто будет вместо него», — сообщили в академии.

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