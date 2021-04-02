«Теперь пытаются пристроить в “Астану”». Российское СМИ — о расколе в клубе и трансфере Абата Аймбетова

«В клубе — раскол. С одной стороны — Осинькин и спортивный директор, уважаемый в Самаре Сергей Корниленко, с другой — генеральный директор Евгений Калакуцкий и Дмитрий Галямин, которого тот зимой взял замом. Скрывать нарыв уже невозможно. Показательна история с Аймбетовым, которого подписали против воли Осинькина, а теперь пытаются пристроить в аренду в “Астану”. И все только усугубляется. У Осинькина с Калакуцким вообще нет контакта! По данным моих источников, возглавившие совет директоров клуба банкиры по косвенным признакам поддерживают гендиректора, хотя тут все зыбко. Сейчас Осинькин дает результат, умывает игрой, но не попытаются ли ему “пустить кровь” при малейшем проколе в РПЛ? Ненормальная, хотя и типичная для Самары ситуация. Эту бы команду сохранить — она в премьер-лиге фестивалила бы не хуже “Химок”! А не играть в войнушку с тренером», — говорится в тексте.