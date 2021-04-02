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21:19 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб прокомментировал переход форварда сборной Казахстана в «Астану»

Его трансфер оформлен официально.

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В футбольном клубе «Крылья Советов» высказались о переходе казахстанского форварда Абата Аймбетова в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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«Нападающий Аймбетов перешел в “Астану”. Игрок сборной Казахстана будет выступать за новую команду на правах аренды до 1 июля. Приглашение Абата — инициатива главного тренера “Астаны” Андрея Тихонова. Чемпионат Казахстана стартовал в середине марта. После двух туров “Астана” занимает второе место, имея в своем активе четыре очка», — говорится в сообщении клуба в Instagram.

Напомним, что в прошлом году Абат выступал за «Кайрат» и помог алматинцам выиграть чемпионский титул. В «Астане» 25-летний Аймбетов выбрал номер, под которым ранее играл экс-форвард национальной команды.

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