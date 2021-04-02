Российский клуб прокомментировал переход форварда сборной Казахстана в «Астану»
Его трансфер оформлен официально.
Его трансфер оформлен официально.
В футбольном клубе «Крылья Советов» высказались о переходе казахстанского форварда Абата Аймбетова в «Астану», сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Нападающий Аймбетов перешел в “Астану”. Игрок сборной Казахстана будет выступать за новую команду на правах аренды до 1 июля. Приглашение Абата — инициатива главного тренера “Астаны” Андрея Тихонова. Чемпионат Казахстана стартовал в середине марта. После двух туров “Астана” занимает второе место, имея в своем активе четыре очка», — говорится в сообщении клуба в Instagram.
Напомним, что в прошлом году Абат выступал за «Кайрат» и помог алматинцам выиграть чемпионский титул. В «Астане» 25-летний Аймбетов выбрал номер, под которым ранее играл