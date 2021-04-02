Российский клуб прокомментировал переход форварда сборной Казахстана в «Астану»

«Нападающий Аймбетов перешел в “Астану”. Игрок сборной Казахстана будет выступать за новую команду на правах аренды до 1 июля. Приглашение Абата — инициатива главного тренера “Астаны” Андрея Тихонова. Чемпионат Казахстана стартовал в середине марта. После двух туров “Астана” занимает второе место, имея в своем активе четыре очка», — говорится в сообщении клуба в Instagram.