Футболист «Волгаря» на 89-й минуте забил победный гол ударом со своей половины поля

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. В качестве его ассистентов выступили Артур Тиракьянц и Дмитрий Ермаков.



В текущем сезоне Болонин провёл 28 матчей в ФНЛ и забил четыре гола.



«Волгарь» после 34 матчей с 50 очками занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) — на пятом месте.



В 34-м туре «Волгарь» 7 апреля в гостях сыграет с «Текстильщиком», «Алания» в этот же день дома сыграет с «Факелом».