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10:53 (мск), источник: Vesti.kz

В российском клубе раскрыли планы на нападающего сборной Казахстана

Северяне арендовали его до лета.

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Источник: Reuters

Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин в интервью ФАН рассказал, что казахстанский форвард Абат Аймбетов, выступающий за «Астану» на правах аренды, еще пригодится российскому клубу.

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Команда
Крылья Советов

— Новые игроки могут понадобиться и в связи с тем, что кто-то  из нынешних футболистов «Крыльев» может покинуть команду? В первую очередь речь о Сергееве, Зиньковском, Голенкове.

— Вы сами знаете, что на этих игроков есть большой спрос, а с Голенковым «Ростов» уже заключил контракт. Они могли уйти уже зимой. Поэтому мы обязаны были подстраховаться и найти тех, кто их заменил бы. Хорошо, что команде удалось сохранить лидеров, но все понимают, что они могут уйти и летом. Так что игроки, пришедшие в зимний трансферный период, еще пригодятся команде. Это игроки качественные и перспективные. Например, Аймбетов — игрок не самой слабой сборной Казахстана, это ведь о чем-то  говорит? Сейчас он отправился в аренду, но правами на него по-прежнему владеет наш клуб.

Напомним, что арендное соглашение рассчитано до 1 июля. Контракт же с «Крыльями» действует до 30 июня 2023 года. В прошлом году 25-летний Аймбетов выступал за «Кайрат» и помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионский титул.

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