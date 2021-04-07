В российском клубе раскрыли планы на нападающего сборной Казахстана
Северяне арендовали его до лета.
Северяне арендовали его до лета.
Заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Дмитрий Галямин в интервью ФАН рассказал, что казахстанский форвард Абат Аймбетов, выступающий за «Астану» на правах аренды, еще пригодится российскому клубу.
— Новые игроки могут понадобиться и в связи с тем, что
— Вы сами знаете, что на этих игроков есть большой спрос, а с Голенковым «Ростов» уже заключил контракт. Они могли уйти уже зимой. Поэтому мы обязаны были подстраховаться и найти тех, кто их заменил бы. Хорошо, что команде удалось сохранить лидеров, но все понимают, что они могут уйти и летом. Так что игроки, пришедшие в зимний трансферный период, еще пригодятся команде. Это игроки качественные и перспективные. Например, Аймбетов — игрок не самой слабой сборной Казахстана, это ведь о
Напомним, что арендное соглашение рассчитано до 1 июля. Контракт же с «Крыльями» действует до 30 июня 2023 года. В прошлом году 25-летний Аймбетов выступал за «Кайрат» и помог алматинцам впервые за 16 лет выиграть чемпионский титул.