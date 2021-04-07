В российском клубе раскрыли планы на нападающего сборной Казахстана

— Вы сами знаете, что на этих игроков есть большой спрос, а с Голенковым «Ростов» уже заключил контракт. Они могли уйти уже зимой. Поэтому мы обязаны были подстраховаться и найти тех, кто их заменил бы. Хорошо, что команде удалось сохранить лидеров, но все понимают, что они могут уйти и летом. Так что игроки, пришедшие в зимний трансферный период, еще пригодятся команде. Это игроки качественные и перспективные. Например, Аймбетов — игрок не самой слабой сборной Казахстана, это ведь о чем-то говорит? Сейчас он отправился в аренду, но правами на него по-прежнему владеет наш клуб.