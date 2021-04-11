«Оренбург» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев поля дубль сделал Сергей Бреев (3-я и 65-я минуты), еще по голу забили Ренато Гойкович (30), Джоэль Фамейе (45) и Максим Палиенко (47). У проигравших отличились Илья Голятов (75) и Руслан Литвинов (79).