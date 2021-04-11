«Оренбург» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над московским «Спартаком-2» в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над московским «Спартаком-2» в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев поля дубль сделал Сергей Бреев (3-я и 65-я минуты), еще по голу забили Ренато Гойкович (30), Джоэль Фамейе (45) и Максим Палиенко (47). У проигравших отличились Илья Голятов (75) и Руслан Литвинов (79).
«Оренбург» набрал 76 очков и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2», в активе которого 40 баллов, располагается на 15-й строчке.