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15:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Оренбург» разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. «Оренбург» одержал крупную победу над московским «Спартаком-2» в матче 36-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Воскресная встреча в Оренбурге завершилась со счетом 5:2. В составе хозяев поля дубль сделал Сергей Бреев (3-я и 65-я минуты), еще по голу забили Ренато Гойкович (30), Джоэль Фамейе (45) и Максим Палиенко (47). У проигравших отличились Илья Голятов (75) и Руслан Литвинов (79).

«Оренбург» набрал 76 очков и занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Спартак-2», в активе которого 40 баллов, располагается на 15-й строчке.

Оренбург
5:2
Первый тайм: 3:0
Спартак-2
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