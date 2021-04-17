«СКА-Хабаровск» обыграл «Чертаново» в матче ФНЛ. Впервые игру лиги судила женщина

В составе победителей мячи забили Дмитрий Барков (16-я минута), Артемий Малеев (34), Эдуард Булия (45+1) и Евгений Назаров (65).

На игре работала арбитр Анастасия Пустовойтова. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.

«СКА-Хабаровск» с 53 очками в 37 играх занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Чертаново» с 25 очками находится на 21-м месте. Лидируют с 85 очками после 36 матчей самарские «Крылья Советов».

В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра.

Также Пустовойтова работала на игре финала женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной» в 2019 году, неоднократно судила матчи молодежного первенства и первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).