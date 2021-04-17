«СКА-Хабаровск» обыграл «Чертаново» в матче ФНЛ. Впервые игру лиги судила женщина

В составе победителей мячи забили Дмитрий Барков (16-я минута), Артемий Малеев (34), Эдуард Булия (45+1) и Евгений Назаров (65).
На игре работала арбитр Анастасия Пустовойтова. Она стала первой женщиной, назначенной главным арбитром на матч ФНЛ.
«СКА-Хабаровск» с 53 очками в 37 играх занимает 11-е место в турнирной таблице ФНЛ, «Чертаново» с 25 очками находится на 21-м месте. Лидируют с 85 очками после 36 матчей самарские «Крылья Советов».
В марте 2020 года Пустовойтова впервые работала на матче Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» — «Ахмат» в качестве резервного арбитра.
Также Пустовойтова работала на игре финала женской Лиги чемпионов между «Лионом» и «Барселоной» в 2019 году, неоднократно судила матчи молодежного первенства и первенства Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ).
Результаты других матчей игрового дня: «Томь» (Томск) — «Велес» (Москва) — 0:0; «Енисей» (Красноярск) — «Оренбург» — 1:2; «Иртыш» (Омск) — «Балтика» (Калининград) — 0:1; «Крылья Советов» (Самара) — «Факел» (Воронеж) — 5:1; «Спартак-2» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 2:0; «Текстильщик» (Иваново) — «Шинник» (Ярославль) — 0:0.