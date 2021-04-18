Первый матч женщины-судьи в ФНЛ. Пустовойтову уже ждут в РПЛ, Карасев готов быть ее ВАРом

Пока все следят за приближением чемпионства «Зенита» и гонкой за ЛЧ в РПЛ, в ФНЛ произошла маленькая революция. Впервые в истории лиги главной судьей была женщина: Анастасии Пустовойтовой досталась игра «Чертаново» — «СКА Хабаровск».

Пустовойтова — одна из лучших судей мира. Работала даже на финале ЛЧ, ее мечта — судить мужской чемпионат, как коллеги из Европы

Скорее всего, вы знаете Анастасию по выпуску Евгения Савина в 2019-м. Два года назад она заряжала тапки у Красавы, чтобы судить в РПЛ. И почти сразу получила назначение на финал женской Лиги чемпионов.

Пустовойтова еще в конце девяностых играла в женской сборной России. Съездила на Евро-2001 (не выходила на поле), а потом на чемпионат мира-2003 (сыграла против Австралии и Ганы). По окончании футбольной карьеры стала судьей, работала на женских турнирах, пока в 2012-м ее не назначили на матч молодежек ЦСКА и «Локомотива».

«Первый блин оказался комом, хотя я об этом не жалею, — рассказывала Пустовойтова в интервью Катерине Гордеевой. — Обычно я стараюсь делать вид, что ничего не слышу, но когда оскорбления слышат не только игроки, но и мои коллеги, приходится удалять. Тогда я удалила Хурцидзе, потому что он оскорбил маму и папу. После игры думала, что не хочу вообще [их судить]. Вошла в раздевалку уставшая, измученная. Сказала: «Да пошел он, этот ваш мужской футбол».

Пустовойтова попросила Роберто Розетти, тогда главу судейского корпуса РФС, не назначать ее на матчи мужчин. Понимала, что не справилась ни морально, ни физически.

«Это в Европе женщины уже давно судят, и там к этому привыкли. А у нас на тебя смотрят как в зоопарке. Потом — мы же в России, а в России баба на корабле — к беде. Во время игры с ЦСКА я удалила одного из игроков за мат в адрес судьи, и он мне начал потом писать в соцсетях: вы зачем меня удалили?» — говорила Пустовойтова в 2016-м.

Анастасия Пустовойтова | Источник: РИА "Новости"

А потом плюнула и продолжила расти уже в женском футболе.

В 2019-м Анастасию назначили сразу на финал Лиги чемпионов и на матч за третье место женского чемпионата мира. Теперь она одна из лучших женщин-судей в мире.

«Я арбитр ФИФА. И боюсь потерять свой бейдж. Не дай бог в чем-то уличат — все. Конец карьеры. И всей моей жизни. Мне важнее мое имя и статус. Да, сегодня я заработаю 13 тысяч рублей по расценкам женского чемпионата, а завтра будут европейские матчи с совсем другими деньгами. Только так можно позволить себе машину хорошую, в отпуск съездить. Просто судейством прожить сложно. Тем более если у кого семья есть, дети — я вообще не понимаю», — говорила она ютуб-каналу «Медузы».

Постепенно Пустовойтова покоряет и мужской футбол, как ее европейские коллеги. Теодора Альбон судит чемпионат Румынии с 2007-го, Каталин Кульчар — чемпионат Венгрии с 2011-го, Екатерина Монзуль — чемпионат Украины с 2016-го, Бибиана Штайнхаус с 2017-го работает в Бундеслиге, Яна Адамкова с 2018-го в чемпионате Чехии, а Стефани Фраппар с 2019-го судит главной в чемпионате Франции.

Все они работали на финалах женской Лиги чемпионов.

Юран целый тайм ругался на Пустовойтову, но после матча остыл (его команда выиграла 4:0) и даже похвалил арбитра

Анастасия Пустовойтова | Источник: РИА "Новости"

Для дебюта Анастасии в ФНЛ выбрали максимально тихий матч «Чертаново» — «СКА-Хабаровск». Пустовойтова всегда дебютировала недалеко от дома: в ПФЛ — на «Чертаново-2» — «Знамя Труда» в 2018-м, ее второй матч в профессиональной лиге — «Чертаново-2» — «Казанка».

«Первый матч в ФНЛ не сравнить ни с дебютом в ПФЛ, ни с первым матчем мужских команд. Впервые я судила мужчин в 2012-м, еще была молодая. Матч в ФНЛ — это пока самый значимый дебют. Вроде есть знания и опыт, но все равно волнительно, — говорит Пустовойтова в интервью Sports.ru после матча. — На первой минуте сразу показала карточку и поняла: “Ого! Легкой игры не жди”. Потом еще пенальти, ребята вообще грубовато играли. Так что первые 30 минут вышли непростыми. Я даже была переконцентрирована, потому что боялась что-то упустить».

Тут же воспламенялся главный тренер гостей Сергей Юран. Он закипал после каждого свистка в пользу «Чертаново».

«Как так! Он же хромает, а мы продолжаем играть!» — кричал Юран Пустовойтовой через все поле после падения одного из хабаровчан.

«Чуть-чуть [хромает]», — ответила главный арбитр и показала жестом «Окей».

«Юран — действительно очень импульсивный человек, — объяснила Пустовойтова после матча. — Но я стараюсь, если есть возможность, в корректной форме все объяснять».

«Так можно вообще, а? Даже отсюда видно фол. Эксперименты эти!..» К концу первого тайма Юран так заискрил, что даже кинул бутылку с водой и заорал: «Это нормально или нет, а?!».

Но быстро остыл. К концу первого тайма гости повели со счетом 3:0. После матча Юран списал все на эмоции и даже похвалил арбитра: «Для меня она не впервые судила, я уже знаком с ней по Кубку ФНЛ. Возможно, чувствовалась небольшая нервозность, но в целом она хорошо отсудила, ничего плохого не могу сказать».

Сергей Юран | Источник: РИА "Новости"

В «Чертаново» тоже не выражали особого недовольства. Единственный негативный заряд от фанатов — после не назначенного пенальти на Пиняеве. И тот немного приглушенно: «Кто ей дал свисток?».

После игры к Пустовойтовой подошел 39-летний вратарь «Чертаново» Илья Абаев и мило начал разговор. Они вместе пошли до подтрибунки. Оба с пучками на голове. Только один — примерно на 25 сантиметров выше. Оказалось, что Абаев и Пустовойтова уже давно знакомы — учились в одном классе.

«Мы заканчивали чертановскую школу, — говорит Пустовойтова. — Учились вместе в 10 и 11 классе. И еще постоянно ездили на футбольные сборы. Он играл за мужскую команду, а я — за женскую. По сути, только мы вдвоем из команды 1981 года рождения остались в футболе. Правда, он — как голкипер, а я — как судья. После матча мы очень тепло пообщались. Приятно, когда есть такие друзья».

Анастасия Пустовойтова | Источник: РИА "Новости"

«Карасев сказал: «Не волнуйся! В РПЛ дебютируешь. А я буду твоим ВАРом!»

«С назначением поздравили все коллеги. А первым написал Сергей Карасев. Мы вообще всегда друг друга поздравляем со всеми международными назначениями, да и с рядовыми тоже. Многие коллеги-мужчины писали, чтобы я парням спуску не давала. Да вообще, поздравляли все, кто меня знает», — продолжает Анастасия.

Теперь у Пустовойтовой осталась еще одна мечта — выйти главным арбитром на матч РПЛ (она уже работала резервным в игре «Локомотив» — «Ахмат»). Но пока нужно освоиться в ФНЛ.

«Стоит приглашать Анастасию судить и другие матчи ФНЛ, — сказал после Сергей Юран. — Не думаю, что у нее были какие-то глобальные ошибки. В Европе много женщин судит, это нормально. И у нас нужно доверять. Я уверен, что в будущем женщины будут судить РПЛ, у меня в этом нет никаких сомнений. Считаю правильным, что им дают шансы и возможности».

Сергей Карасев | Источник: РИА "Новости"

«Сергей Карасев написал мне: “Не волнуйся! В РПЛ дебютируешь. А я буду твоим ВАРом!” Так что все будет, но не сразу, — говорит Пустовойтова. — Мне еще надо закончить обучение на ВАР. Так что через пару лет буду в РПЛ. Если здоровье позволит».

К сожалению, Анастасия может просто не успеть (сейчас ей 40). Ее коллеги из других стран Фраппар, Кулчар и Монзуль моложе. А Бибиана Штайнхаус, которая старше всего на пару лет, в конце 2020-го уже перестала работать главным арбитром в Бундеслиге. Теперь только на ВАР.

Бибиана Штайнхаус | Источник: AFP 2020

Но Пустовойтова не боится: дает понять, что если у нее и не получится дебютировать в РПЛ, это сделают другие девушки-коллеги — а она их научит.

Тем более в этом месяце дебют не только у Пустовойтовой. Ее ассистент Екатерина Курочкина поработала в бригаде Сергея Чебана на матче «Динамо Брянск» — «Краснодар-2», а Вера Опейкина неделю назад попробовала себя в ПФЛ на игре между ставропольским «Динамо» и «Ессентуками».

К Пустовойтовой и Курочкиной вопросов ни у кого не возникло, а вот Опейкину раскритиковал главный тренер ставропольского «Динамо» Геннадий Стрикалов:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NhmlYG4rGH0?start=87" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Мое субъективное мнение — женщины должны судить женский футбол, — сказал Стрикалов на послематчевой пресс-конференции. — Им нечего делать в мужском футболе. Много спорных моментов было, причем не в нашу пользу, которые повлияли на результат. Много ненужных желтых карточек. Это все повлияло на результат! Не знаю, кто назначает и зачем это делать. Понимаю, толерантность. Но это разрушает российский футбол».

Такие цитаты показывают, что девушкам-арбитрам еще долго придется ждать полного принятия в мужском футболе. Кажется, чтобы полностью обжиться, как минимум в ПФЛ и ФНЛ регулярно должны работать несколько.

А пока Пустовойтова ищет учениц в регионах, работает в департаменте судейства РФС, пробивает потолок для девушек-судей в России и собирается удалить все аккаунты в соцсетях. Она понимает, что рано или поздно на нее нахлынет негатив от консервативных фанов.

«Пока у меня еще все открыто, но скоро [удалю соцсети], — говорит Пустовойтова. — Это сейчас все хорошо, а завтра будет плохо — и посыпется».