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10:58 (мск), источник: Sport24

«Томь» на выезде сыграла вничью со «СКА-Хабаровск», продлив беспроигрышную серию до 7 матчей

В Хабаровске завершился матч 38-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Томь» и сыграл вничью (1:1). Беспроигрышная серия томичей достигла 7 матчей.

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Источник: Sport24

На 20-й минуте Никита Кривцов вывел «Томь» вперед. Хозяева отыгрались на 32-й минуте после удара Максима Мартусевича.

«СКА-Хабаровск» набрал 54 очка и поднялся на 9-е место. В активе «Томи» 34 очка и 19-я позиция. Последний раз томичи, находящиеся в зоне переходных матчей, проигрывали 20 марта, когда уступили «Факелу» (0:3).

Во время загрузки произошла ошибка.
СКА-Хабаровск
1:1
Первый тайм: 1:1
Томь
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