«Томь» на выезде сыграла вничью со «СКА-Хабаровск», продлив беспроигрышную серию до 7 матчей
В Хабаровске завершился матч 38-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Томь» и сыграл вничью (1:1). Беспроигрышная серия томичей достигла 7 матчей.
В Хабаровске завершился матч 38-го тура ФНЛ. «СКА-Хабаровск» принимал «Томь» и сыграл вничью (1:1). Беспроигрышная серия томичей достигла 7 матчей.
На 20-й минуте Никита Кривцов вывел «Томь» вперед. Хозяева отыгрались на 32-й минуте после удара Максима Мартусевича.
«СКА-Хабаровск» набрал 54 очка и поднялся на 9-е место. В активе «Томи» 34 очка и 19-я позиция. Последний раз томичи, находящиеся в зоне переходных матчей, проигрывали 20 марта, когда уступили «Факелу» (0:3).