«Оренбург» победил «Нижний Новгород» и поднялся на 2-е место в ФНЛ
В центральном матче 38-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Нижний Новгород».
В центральном матче 38-го тура первенства ФНЛ «Оренбург» на своем поле со счетом 2:1 обыграл «Нижний Новгород».
Автором обоих голов у хозяев стал Дмитрий Воробьев, открывший счет на 34-й минуте, а затем отличившийся в добавленное время. У гостей в концовке один мяч отыграл Кирилл Гоцук.
Благодаря этой победе «Оренбург» сместил «Нижний Новгород» со второго места в таблице, дающего прямую путевку в РПЛ.
В другом матче тура в Красноярске местный «Енисей» одержал победу со счетом 4:2 над московским «Спартаком-2».