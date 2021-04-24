«Крылья Советов» прервали 11-матчевую победную серию в ФНЛ, сыграв вничью с «Шинником»
В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги лидер первенства Крылья Советов в Ярославле сыграл вничью с местным Шинником (2:2).
В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги лидер первенства Крылья Советов в Ярославле сыграл вничью с местным Шинником (2:2).
На 16-й минуте Дмитрий Ефремов вывел самарскую команду вперед, а на 31-й Дмитрий Самойлов счет сравнял. За 5 минут до окончания основного времени матча у гостей отличился Иван Сергеев, но победный счет «Крылья» удержать не сумели: уже в добавленное время Дмитрий Самойлов спас «Шинник» от поражения.
Таким образом, сегодня прервалась победная серия «Крыльев Советов» в ФНЛ, которая составила 11 игр.
В другом матче тура московский «Велес» принимал омский «Иртыш» и добился победы со счетом 2:1.