«Крылья Советов» прервали 11-матчевую победную серию в ФНЛ, сыграв вничью с «Шинником»

На 16-й минуте Дмитрий Ефремов вывел самарскую команду вперед, а на 31-й Дмитрий Самойлов счет сравнял. За 5 минут до окончания основного времени матча у гостей отличился Иван Сергеев, но победный счет «Крылья» удержать не сумели: уже в добавленное время Дмитрий Самойлов спас «Шинник» от поражения.