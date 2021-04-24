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16:28 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» прервали 11-матчевую победную серию в ФНЛ, сыграв вничью с «Шинником»

В матче 38-го тура Футбольной национальной лиги лидер первенства Крылья Советов в Ярославле сыграл вничью с местным Шинником (2:2).

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Источник: Sport24

На 16-й минуте Дмитрий Ефремов вывел самарскую команду вперед, а на 31-й Дмитрий Самойлов счет сравнял. За 5 минут до окончания основного времени матча у гостей отличился Иван Сергеев, но победный счет «Крылья» удержать не сумели: уже в добавленное время Дмитрий Самойлов спас «Шинник» от поражения.

Таким образом, сегодня прервалась победная серия «Крыльев Советов» в ФНЛ, которая составила 11 игр.

В другом матче тура московский «Велес» принимал омский «Иртыш» и добился победы со счетом 2:1.

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Шинник
2:2
Первый тайм: 1:1
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