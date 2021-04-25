«Балтика» обыграла брянское «Динамо» в матче ФНЛ
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла брянское «Динамо» в матче 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла брянское «Динамо» в матче 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:0. Забили Аслан Дудиев (9-я минута) и Михаил Маркин (90-я, с пенальти).
«Балтика» с 67 очками идет на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» с 29 очками располагается на 20-й строчке.