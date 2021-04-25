Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.04
Шеффилд Юнайтед
Брайтон & Хоув
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Реал
Бетис
00
Футбол. Зарубежный
24.04
Сассуоло
Сампдория
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Байер
Айнтрахт Ф
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Вест Хэм Юнайтед
Челси
01
Футбол. Зарубежный
24.04
Валенсия
Алавес
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Балтика
Динамо Бр
20
Футбол. Премьер-лига
24.04
Динамо
Химки
01
Футбол. Премьер-лига
24.04
Тамбов
Локомотив
25
Футбол. Зарубежный
24.04
Парма
Кротоне
34
Футбол. Зарубежный
24.04
Метц
ПСЖ
13
Футбол. Зарубежный
24.04
Вальядолид
Кадис
11
Футбол. Премьер-лига
24.04
Зенит
Ротор
60
Футбол. Зарубежный
24.04
Вольфсбург
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
24.04
Майнц
Бавария
21
Футбол. Зарубежный
24.04
Унион Б
Вердер
31
Футбол. Зарубежный
24.04
Фрайбург
Хоффенхайм
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Краснодар-2
Нефтехимик
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Торпедо М
Текстильщик
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Факел
Волгарь
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Чайка
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
24.04
Дженоа
Специя
20
Футбол. Первый дивизион
24.04
Акрон
Алания
12
Футбол. Зарубежный
24.04
Эльче
Леванте
10
Футбол. Зарубежный
24.04
Ливерпуль
Ньюкасл Юнайтед
11
Футбол. Зарубежный
24.04
Сент-Этьен
Брест
12
Футбол. Первый дивизион
24.04
Велес
Иртыш
21
Футбол. Первый дивизион
24.04
Шинник
Крылья Советов
22
Футбол. Премьер-лига
24.04
Урал
Ахмат
11
Футбол. Первый дивизион
24.04
Енисей
Спартак-2
42
Футбол. Первый дивизион
24.04
Оренбург
Нижний Новгород
21
Все события
Фоторепортажи
20Вратарь ЦСКА потерял маску после броска в голову, по Балашихе гонял болид с Кубком Гагарина. «Авангард» — ЦСКА: фото
20Споры с судьей, гол Глушенкова: «Химки» победили «Динамо»
00:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Балтика» обыграла брянское «Динамо» в матче ФНЛ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Калининградская «Балтика» обыграла брянское «Динамо» в матче 38-го тура первенства Футбольной национальной лиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча в Калининграде завершилась со счетом 2:0. Забили Аслан Дудиев (9-я минута) и Михаил Маркин (90-я, с пенальти).

«Балтика» с 67 очками идет на шестом месте в турнирной таблице. «Динамо» с 29 очками располагается на 20-й строчке.

Читайте также
Балтика
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Бр
 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Малком забил впервые с августа. Самая легкая победа «Зенита»
Помеха на пути к рекорду: Овечкин выбыл из строя из-за травмы
«Ювентус» разгромит команду Кокорина: Топ-5 ставок выходных
ЦСКА спасся за секунду до конца, но все же уступил «Авангарду»
Николич повторил рекорд Семина. «Локо» еще претендует на золото
Определился соперник Карацева по финалу турнира в Белграде
Наконец-то забил. Вернер вытащил «Челси» в ключевом матче за ЛЧ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь