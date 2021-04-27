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15:32 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградский стадион признали лучшей футбольной ареной России

В 2019-ом отметили ФОК на Горького.

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Источник: РИА "Новости"

Стадион «Калининград» на выставке в Москве признали лучшей футбольной ареной 2020 года. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе минспорта региона. Арена участвовала в ежегодной премии Sports Facilities, которая проходит в рамках выставки и форума Sport B2B Expo.

На выставке в столице участвуют представители всех ведущих объектов спортивной индустрии страны. Два года назад на этой же выставке в номинации «Спортивные сооружения» Гран-при за эффективную эксплуатацию получил ФОК на улице Горького в Калининграде.

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Стадион «Калининград» принимает домашние матчи футбольного клуба «Балтика». С момента открытия арены здесь также проходили игры ЧМ-2018, матчи сборной России, а в Кубке страны дважды играл московский «Локомотив».

Две недели назад директор стадиона Анна Мусевич покинула свою должность.

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