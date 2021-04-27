Калининградский стадион признали лучшей футбольной ареной России
В 2019-ом отметили ФОК на Горького.
В 2019-ом отметили ФОК на Горького.
Стадион «Калининград» на выставке в Москве признали лучшей футбольной ареной 2020 года. Об этом «Клопс» сообщили в
На выставке в столице участвуют представители всех ведущих объектов спортивной индустрии страны. Два года назад на этой же выставке в номинации «Спортивные сооружения»
Стадион «Калининград» принимает домашние матчи футбольного клуба «Балтика». С момента открытия арены здесь также проходили игры ЧМ-2018, матчи сборной России, а в Кубке страны дважды играл московский «Локомотив».
Две недели назад директор стадиона Анна Мусевич покинула свою должность.