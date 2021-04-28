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20:19 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» разгромили «Торпедо», забив 5 мячей в ворота соперника

В Самаре завершилась встреча 39-го тура ФНЛ, в которой местные «Крылья Советов» нанесли разгромное поражение московскому «Торпедо» (5:1).

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Источник: vk.com/fckssamara

Счет в матче первыми открыли гости, когда Денис Баланюк на 19-й минуте поразил ворота соперника. Спустя 7 минут защитник москвичей Руслан Магаль получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в численном меньшинстве, чем и воспользовались хозяева.

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Еще до перерыва «Крыльям» дважды удалось огорчить команду Александра Бородюка, отправив мяч в сетку на 40-й и 42-й минутах. Отличились Владислав Сарвели Дмитрий Кабутов.

Во втором тайме самарский клуб забил три безответных мяча, авторами которых стали Сарвели (62-я минута) и Иван Сергеев (56, 68). До конца матча «Крылья» провели еще несколько опасных атак, но увеличить счет не смогли, и встреча завершилась со счетом 5:1.

«Крылья» набрали в 38 турах 89 очков и с этим показателем занимают 1-е место в турнирной таблице ФНЛ. «Торпедо», в активе которого 68 очков после 39 матчей, находится на 5-й позиции.

В других матчах игрового дня «Нефтехимик» в меньшинстве одолел «Балтику» на своем поле (2:1), «Акрон» победил в гостях «Текстильщик» (2:0), брянское «Динамо» дома обыграло «Велес» (1:0).

Крылья Советов
5:1
Первый тайм: 2:1
Торпедо М
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