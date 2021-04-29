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09:33 (мск), источник: Sport24

«Мошенничество в особо крупном размере». Новые подробности по поводу громкого скандала в «Чертаново»

В СМИ были опубликованы новые подробности по поводу задержания бывшего директора академии «Чертаново» Николая Ларина и спортивного директора Сергея Хабарова.

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Источник: Sport24

«Дело возбуждено по тяжелой ст. 159, ч. 4 — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионов рублей. Наказание по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

«Чертаново» является ГБНОУ — государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно финансируется Москомспортом. Следствие уверено — в «Чертаново» имело место крупное хищение бюджетных средств.

Пока статус Ларина неопределен, его допрашивают. Однако высока вероятность, что он будет признан подозреваемым по этому делу, как и Хабаров. В деле фигурируют более 5 должностных лиц академии. Все они допрашиваются в следственном комитете.

Суть не в откатах с трансферов, а в том, что выделялись на содержание академии одни суммы, а потрачены были другие, — пишет Eurostavka.

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