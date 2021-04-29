«Мошенничество в особо крупном размере». Новые подробности по поводу громкого скандала в «Чертаново»

«Дело возбуждено по тяжелой ст. 159, ч. 4 — «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионов рублей. Наказание по этой статье УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет и штраф в размере до 1 млн рублей.

«Чертаново» является ГБНОУ — государственным бюджетным нетиповым образовательным учреждением. Оно финансируется Москомспортом. Следствие уверено — в «Чертаново» имело место крупное хищение бюджетных средств.

Пока статус Ларина неопределен, его допрашивают. Однако высока вероятность, что он будет признан подозреваемым по этому делу, как и Хабаров. В деле фигурируют более 5 должностных лиц академии. Все они допрашиваются в следственном комитете.

Суть не в откатах с трансферов, а в том, что выделялись на содержание академии одни суммы, а потрачены были другие, — пишет Eurostavka.