«Нижний Новгород» на своем поле разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

Воскресная игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:0. Голы забили Игорь Горбунов (45-я минута), Бека Кавтарадзе (48), Момо Янсане (88) и Николай Калинский (90).

За два тура до конца чемпионата «Нижний Новгород» на четыре очка отстает от идущего вторым «Оренбурга» и сохраняет шансы на выход в РПЛ.