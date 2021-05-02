«Нижний Новгород» на своем поле разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле разгромили московский «Спартак-2» в 40-м туре первенства ФНЛ.
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле разгромили московский «Спартак-2» в 40-м туре первенства ФНЛ.
Воскресная игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:0. Голы забили Игорь Горбунов (45-я минута), Бека Кавтарадзе (48), Момо Янсане (88) и Николай Калинский (90).
За два тура до конца чемпионата «Нижний Новгород» на четыре очка отстает от идущего вторым «Оренбурга» и сохраняет шансы на выход в РПЛ.
Результаты параллельных матчей тура:
«Краснодар-2» — «Текстильщик» (Иваново) — 0:1,
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Велес» (Москва) — 2:0,
«Торпедо» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0,
«Чайка» (Песчанокопское) — «Иртыш» (Омск) — 2:1.