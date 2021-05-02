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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Нижний Новгород» на своем поле разгромил «Спартак-2» в матче ФНЛ

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Футболисты «Нижнего Новгорода» на своем поле разгромили московский «Спартак-2» в 40-м туре первенства ФНЛ.

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Воскресная игра в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 4:0. Голы забили Игорь Горбунов (45-я минута), Бека Кавтарадзе (48), Момо Янсане (88) и Николай Калинский (90).

За два тура до конца чемпионата «Нижний Новгород» на четыре очка отстает от идущего вторым «Оренбурга» и сохраняет шансы на выход в РПЛ.

Результаты параллельных матчей тура:

«Краснодар-2» — «Текстильщик» (Иваново) — 0:1,

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Велес» (Москва) — 2:0,

«Торпедо» (Москва) — «Волгарь» (Астрахань) — 1:0,

«Чайка» (Песчанокопское) — «Иртыш» (Омск) — 2:1.

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