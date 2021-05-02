Российский клуб забил победный гол после выхода на замену футболиста сборной Казахстана

«Чайка», за которую выступает футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов, одержала волевую победу над омским «Иртышом» в 40-м туре ФНЛ (вторая по силе лига России), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Чайка

Встреча, прошедшая в Песчанокопское, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми счет открыли гости усилиями Владимира Сычевого на 12-й минуте. На это игроки «Чайки» ответили автоголом Денис Магадиева и точным ударом Владимира Хозина на 24-й и 78-й минутах соответственно.

После этой игры «Чайка» с 50 очками расположилась на 13-м месте из 22, тогда как «Иртыш» с 35 баллами оказался на 19-й строчке.

Оразов вышел на замену на 64-й минуте, а на 90+3-й заработал предупреждение.