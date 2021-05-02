Российский клуб забил победный гол после выхода на замену футболиста сборной Казахстана
При этом хавбек отметился предупреждением.
При этом хавбек отметился предупреждением.
«Чайка», за которую выступает футболист сборной Казахстана Рамазан Оразов, одержала волевую победу над омским «Иртышом» в 40-м туре ФНЛ (вторая по силе лига России), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, прошедшая в Песчанокопское, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Первыми счет открыли гости усилиями Владимира Сычевого на 12-й минуте. На это игроки «Чайки» ответили автоголом Денис Магадиева и точным ударом Владимира Хозина на 24-й и 78-й минутах соответственно.
После этой игры «Чайка» с 50 очками расположилась на 13-м месте из 22, тогда как «Иртыш» с 35 баллами оказался на 19-й строчке.
Оразов вышел на замену на 64-й минуте, а на 90+3-й заработал предупреждение.
Напомним, что 23-летний хавбек 31 марта дебютировал за сборную Казахстана в выездном матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года против Украины (1:1), выйдя на замену на 46-й минуте вместо Асхата Тагыбергена.