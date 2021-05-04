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12:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова

Как стало известно «СЭ», футбольный клуб «Нижний Новгород» уволил главного тренера Роберта Евдокимова.

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Источник: Спорт-Экспресс

Исполняющим обязанности назначен Антон Хазов, который является руководителем программы развития молодежного футбола.

После 40 туров ФНЛ «Нижний Новгород» занимает 3-е место в турнирной таблице, набрав 84 балла. Евдокимов возглавлял клуб с ноября 2019 года. В сезоне 2019/20 команда заняла 11 место в ФНЛ.

(Максим Алланазаров).

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