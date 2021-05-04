«Купить яхту и сидеть на Мальдивах — это не моё». Появится ли на юге второй «Краснодар»?
Частный клуб из села растёт и развивается, несмотря на прошлогодний скандал.
Частный клуб из села растёт и развивается, несмотря на прошлогодний скандал.
Частные деньги в российском футболе — больная тема. Клубы в большинстве своём кормятся государством. Бюджетные средства уходят не только на оплату труда игроков, тренеров, персонала, поддержку инфраструктуры, но и на трансферы и крупные агентские выплаты, без которых зачастую можно было бы обойтись. Контролировать эти процессы в дотационном клубе в принципе труднее, чем в частном. Зачастую выигрывают от них только участники сделок, а команды — разрушаются.
Поэтому всё бóльшую симпатию у людей вызывают клубы вроде «Краснодара». История Сергея Галицкого служит ориентиром для тех немногих бизнесменов, которые готовы вкладывать личные средства в заведомо убыточные футбольные проекты. Один из них, Андрей Чайка, создал профессиональный клуб в… селе.
В 2016 году «Чайка» из Песчанокопского Ростовской области дебютировала на нелюбительском уровне, а сегодня это крепкий середняк ФНЛ. Символично, что возглавляет команду Сергей Ташуев — тот самый специалист, которого главный тренер «Балтики» Евгений Калешин и тренер «Сочи» Олег Фоменко называли автором фирменного игрового стиля «Краснодара».
В планах у Чайки создание уникального футбольного кластера. В Песчанокопском уже есть центральный стадион, где команда проводит домашние матчи ФНЛ, поле с искусственным покрытием для тренировок детей местного филиала академии, строится спортотель (сдача запланирована на сентябрь 2021-го), рядом с которым будет разбит
«Я мог бы, наверное, купить яхту и безвылазно сидеть на Мальдивах, — говорит Чайка. — Хорошее занятие, но просто не моё. Надо постараться успеть сделать
Чайка по личному опыту знает, как устроен наш футбол. Андрей поиграл за дубль ЦСКА и юношескую сборную России, но рано, в 20 лет, завершил карьеру
Сейчас в ростовской академии «Чайки» занимаются более 400 детей от 2004-го до 2015 годов рождения. С тренерами проводятся обучающие семинары, внедряются последние технологии в тренировочный процесс. В феврале лекции читал преподаватель ВШТ Борис Чирва. Со временем лучшие выпускники академии должны стать опорой главной команды. Один из них уже дебютировал в ФНЛ — поднявшийся из молодёжки 20-летний вингер Мераб Гарновский.
Параллельно владелец клуба ведёт работу по созданию интерната на 80 мест, чтобы селекция на
«Академия не должна располагаться в одном месте, — объясняет Чайка свою идею. — Наша задача — создать условия, чтобы талантливый ребёнок имел возможность быстро добраться до места тренировок в условиях жизни в мегаполисе. В этой связи планируются три зоны: в Западном жилом массиве
Сумма инвестиций в стройку в Западном и Северном жилых массивах составит 2 млрд рублей.
Не всё у «Чайки» складывается гладко. Серьёзный имиджевый удар по молодому клубу нанёс прошлогодний скандал. КДК РФС по результатам своего расследования выявил влияние со стороны исполнительного директора «Чайки» Олега Баяна на арбитров. В итоге пожизненный бан на футбольную деятельность получили и Баян, и судьи.
В своём заявлении клуб подчеркнул, что матчи не были договорными, как это преподносилось в СМИ. Факт дачи взяток доказан не был, а ошибки судьи Матюнина не носили ключевого характера и случились уже при итоговом счёте 2:0. Клуб пообещал сделать всё возможное, чтобы доказать свою невиновность. Первым делом в ФК «Чайка» последовали конкретные кадровые решения. Пост генерального директора занял Максим Пономарев — в прошлом медиаменеджер, много лет проработавший на уровне
В 2019 году разбирательство по матчу «Чайки» с «Черноморцем» спровоцировал своим заявлением тогдашний гендиректор «Урожая» Дмитрий Градиленко (его клуб боролся с Песчанокопским за выход в ФНЛ). У футбольных властей претензий к «Чайке» по итогам расследования не возникло. В то же время Градиленко и трёх игроков новороссийской команды отстранили от футбола на разные сроки.
«Я не обращаю внимания на досужие разговоры, — комментирует эти истории Андрей Чайка. — В футболе их очень много. Предпочитаю заниматься конкретными делами. Я вкладываю свои личные средства в клуб, детскую академию. На пути всегда встречаются завистники, недоброжелатели, кричащие: “Зачем тебе это всё? У тебя ничего не получится!”. Меня это никак не трогает. Как человек бизнеса я имею цель. И поступательно иду к ней».
— Эти города дали российскому футболу таких великолепных мастеров, как Дмитрий Ананко, Юрий Ковтун, Олег Санько, Алексей Ерёменко, — говорит Чайка. — Нет сомнений, что, если создать ребятам в регионе качественные условия для тренировок, мы получим на выходе хорошо обученных футболистов. Поэтому наша стратегия — направить усилия и средства на подготовку молодёжи в различных населённых пунктах, дав им, таким образом, шанс пробиться в большой футбол.
Анатолий Романов