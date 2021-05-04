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21:22 (мск), источник: ТАСС

Заседание комиссии по вопросу допуска «Оренбурга» к Российской премьер-лиге пройдет 5 мая

ТАСС, 4 мая. Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, где будет решен вопрос допуска «Оренбурга» к Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ), пройдет в среду. Об этом сообщает пресс-служба РПЛ.

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Во вторник состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого обсуждался вопрос допуска «Оренбурга» к игре в высшем дивизионе.

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«“Оренбург” обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне РПЛ, несмотря на несоответствие стадиона “Газовик” лицензионным критериям РПЛ. Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. “Оренбург” — субъект ФНЛ [Футбольной национальной лиги], и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», — говорится в заявлении.

«Оренбург» за два тура до финиша первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке «Нижний Новгород» на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион «Оренбурга» не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей).

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