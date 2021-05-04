Заседание комиссии по вопросу допуска «Оренбурга» к Российской премьер-лиге пройдет 5 мая
ТАСС, 4 мая. Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, где будет решен вопрос допуска «Оренбурга» к Тинькофф — Российской
ТАСС, 4 мая. Заседание комиссии по лицензированию Российского футбольного союза, где будет решен вопрос допуска «Оренбурга» к Тинькофф — Российской
Во вторник состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого обсуждался вопрос допуска «Оренбурга» к игре в высшем дивизионе.
«“Оренбург” обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне РПЛ, несмотря на несоответствие стадиона “Газовик” лицензионным критериям РПЛ. Российская
«Оренбург» за два тура до финиша первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ) занимает второе место в турнирной таблице, опережая идущий на третьей строчке «Нижний Новгород» на четыре очка. Второе место по итогам сезона дает право выступить в элитном дивизионе, однако стадион «Оренбурга» не отвечает требованиям РПЛ (не менее 10 тыс. зрителей).