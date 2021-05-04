Заседание комиссии по вопросу допуска «Оренбурга» к Российской премьер-лиге пройдет 5 мая

Во вторник состоялось совещание клубов РПЛ, в ходе которого обсуждался вопрос допуска «Оренбурга» к игре в высшем дивизионе.

«“Оренбург” обратился к лиге с просьбой ходатайствовать в РФС о разрешении клубу участвовать в следующем сезоне РПЛ, несмотря на несоответствие стадиона “Газовик” лицензионным критериям РПЛ. Российская премьер-лига и клубы заявляют, что приветствуют спортивный принцип, однако решение о лицензировании должно быть принято на основании действующих норм регламента. “Оренбург” — субъект ФНЛ [Футбольной национальной лиги], и решение о выдаче клубу лицензии находится в компетенции комиссии РФС по лицензированию клубов. Заседание комиссии состоится 5 мая», — говорится в заявлении.