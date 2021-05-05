«Крылья Советов», «Оренбург» и другие клубы ФНЛ не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ

Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Крылья Советов» досрочно стали победителями турнира Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 (95 очков). За два тура до финиша на втором месте в турнирной таблице идет «Оренбург» (88 очков). Далее расположились «Нижний Новгород» (84 очка), «Алания» (73), «Торпедо» (71) и «Балтика» (70).