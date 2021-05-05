«Крылья Советов», «Оренбург» и другие клубы ФНЛ не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ
В среду, 5 мая, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I, сообщает
В среду, 5 мая, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I, сообщает
Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ.
Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.
«Крылья Советов» досрочно стали победителями турнира
Третья и четвертая команды ФНЛ претендуют на участие в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.