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20:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Крылья Советов», «Оренбург» и другие клубы ФНЛ не получили лицензию РФС, дающую право выступления в РПЛ

В среду, 5 мая, состоялось заседание Комиссии по лицензированию футбольных клубов в РФ на получение лицензии РФС I, сообщает пресс-служба организации.

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Источник: Спорт-Экспресс

Футбольные клубы «Арсенал» (Тула), «Ротор» (Волгоград), «Уфа» и «Нижний Новгород» получили лицензии. «Крылья Советов» (Самара), «Оренбург», «Торпедо» (Москва), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Алания» (Владикавказ) и «Балтика» (Калининград) не получили лицензию РФС I, дающую право выступления в РПЛ.

Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

«Крылья Советов» досрочно стали победителями турнира Олимп-ФНЛ сезона-2020/21 (95 очков). За два тура до финиша на втором месте в турнирной таблице идет «Оренбург» (88 очков). Далее расположились «Нижний Новгород» (84 очка), «Алания» (73), «Торпедо» (71) и «Балтика» (70).

Третья и четвертая команды ФНЛ претендуют на участие в стыковых матчах с 13-й и 14-й командами РПЛ.

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