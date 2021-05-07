Гендиректор «Крыльев Советов»: Интерес к Голубеву? У нас в шорт-листе, возможно, больше 100 футболистов

«Во-первых, еще даже сезон не завершился. У нас в шорт-листе, возможно, больше 100 футболистов. Не в наших интересах комментировать слухи о каждом игроке. Безусловно, опорная зона — проблемная позиция у нас в команде, но прокомментировать интерес к Голубеву не могу. В конце сезона с тренером и селекционным отделом обсудим все возможные варианты перестановок в команде», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом Sport24 Виталием Бородиным.