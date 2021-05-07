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15:53 (мск), источник: Sport24

Гендиректор «Крыльев Советов»: Интерес к Голубеву? У нас в шорт-листе, возможно, больше 100 футболистов

Генеральный директор «Крыльев Советов» Евгений Калакуцкий прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника «Уфы» Артема Голубева в самарский клуб.

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Источник: РИА "Новости"

«Во-первых, еще даже сезон не завершился. У нас в шорт-листе, возможно, больше 100 футболистов. Не в наших интересах комментировать слухи о каждом игроке. Безусловно, опорная зона — проблемная позиция у нас в команде, но прокомментировать интерес к Голубеву не могу. В конце сезона с тренером и селекционным отделом обсудим все возможные варианты перестановок в команде», — сказал Калакуцкий в беседе с корреспондентом Sport24 Виталием Бородиным.

«Крылья Советов» по итогам сезона-2020/21 стали победителями ФНЛ и получили право выступать в РПЛ.

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