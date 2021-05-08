«Крылья Советов» предлагают лучшему бомбардиру Сергееву убрать в новом контракте пункт об отступных

В нынешнем договоре есть пункт об отступных, однако в новом его предлагают убрать. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контракт Ивана Сергеева действует до лета 2022 года. Однако в нынешнем договоре есть пункт отступных в размере 34 млн рублей. Интерес к нападающему проявляет «Краснодар», который готов заплатить данную сумму.

Если Сергеев согласится на предложение «Крыльев Советов», то в новом контракте будет убран пункт об отступных и увеличена зарплата игрока. Пока в переговорах была взята пауза. Стороны вернутся к разговору 12 мая, после финала Кубка России.