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14:08 (мск), источник: Sport24

«Крылья Советов» предлагают лучшему бомбардиру Сергееву убрать в новом контракте пункт об отступных

Руководство «Крыльев Советов» планирует продлить контракт с нападающим и лучшим бомбардиром команды Иваном Сергеевым.

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Источник: Sport24

В нынешнем договоре есть пункт об отступных, однако в новом его предлагают убрать. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Контракт Ивана Сергеева действует до лета 2022 года. Однако в нынешнем договоре есть пункт отступных в размере 34 млн рублей. Интерес к нападающему проявляет «Краснодар», который готов заплатить данную сумму.

Если Сергеев согласится на предложение «Крыльев Советов», то в новом контракте будет убран пункт об отступных и увеличена зарплата игрока. Пока в переговорах была взята пауза. Стороны вернутся к разговору 12 мая, после финала Кубка России.

В нынешнем сезоне 25-летний нападающий забил 37 голов в 35 матчах ФНЛ.

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