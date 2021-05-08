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16:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Оренбург» разгромил «Иртыш» и обеспечил себе второе место в ФНЛ

В матче 41-го тура Футбольной национальной лиги «Иртыш» принимал «Оренбург».

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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла на манеже стадиона «Красная Звезда» в Омске и завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Голы за «Оренбург» забили Александр Эктов, Денис Ткачук, Дмитрий Воробьёв и Джоэль Фамейе, успешно реализовавший пенальти.

«Оренбург» набрал 91 очко и гарантировал себе второе место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги сезона-2020/2021, став недосягаемым для «Нижнего Новгорода» (84). «Иртыш» (35) — на 19-м месте. Ранее комиссия по лицензированию клубов отказала «Оренбургу» и нескольким другим командам в выдаче лицензий для участия в Российской Премьер-Лиге. До 12 мая клубы могут исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.

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Иртыш
0:4
Первый тайм: 0:1
Оренбург
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