Корниленко забил гол через минуту после выхода на замену в своем прощальном матче за «Крылья Советов»

В составе победителей голы забивали Юрий Горшков, Владислав Сарвели, Егор Голенков, Иван Сергеев и Сергей Корниленко. Еще один мяч самарцы забили благодаря автоголу Олега Исанко.

Стоит отметить, что для нынешнего спортивного директора «Крыльев» 37-летнего Сергея Корниленко этот матч стал прощальным. Будучи игроком, белорусский форвард за 9 лет провел в составе «Крыльев Советов» 205 матчей, в которых отметился 56 забитыми мячами.

Свой последний гол в карьере Корниленко забил спустя минуту после выхода на замену. На 83-й минуте он сменил Дмитрия Ефремова, а уже на 84-й стал автором 6-го гола своего клуба.

Несмотря на досрочное первое место по итогам первенства ФНЛ, 5 мая самарский клуб не получил лицензию от РФС на участие в РПЛ. Заседание апелляционного комитета состоится 12 мая, до этого времени клуб может исправить предъявленные комиссией по лицензированию замечания.