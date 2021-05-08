Белорусский футболист Сергей Корниленко забил гол в своем прощальном матче

Белорусский футболист, которому в июне исполнится 38 лет, вышел на поле на 82-й минуте сегодняшнего домашнего поединка «крылышек» с футболистами «Краснодара-2» и уже через минуту забил мяч в ворота гостей.

В итоге команда Сергея Корниленко выиграла с разгромным счетом 6:0. С 2011 года он провел в составе «Крыльев Советов» более 200 матчей, забив в них почти 60 мячей. В послужном списке Сергея Корниленко 78 игр и 17 мячей за национальную сборную Беларуси. Сейчас он работает спортивным директором самарского клуба, в котором играет белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Футболисты «Крыльев Советов» давно обеспечили себе первое место во втором по силе дивизионе российского первенства и возвращение в премьер-лигу.