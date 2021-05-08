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17:40 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский футболист Сергей Корниленко забил гол в своем прощальном матче

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бывший форвард футбольной сборной Беларуси Сергей Корниленко забил гол в своем прощальном матче в составе самарских «Крыльев Советов», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Белорусский футболист, которому в июне исполнится 38 лет, вышел на поле на 82-й минуте сегодняшнего домашнего поединка «крылышек» с футболистами «Краснодара-2» и уже через минуту забил мяч в ворота гостей.

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В итоге команда Сергея Корниленко выиграла с разгромным счетом 6:0. С 2011 года он провел в составе «Крыльев Советов» более 200 матчей, забив в них почти 60 мячей. В послужном списке Сергея Корниленко 78 игр и 17 мячей за национальную сборную Беларуси. Сейчас он работает спортивным директором самарского клуба, в котором играет белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Футболисты «Крыльев Советов» давно обеспечили себе первое место во втором по силе дивизионе российского первенства и возвращение в премьер-лигу.

Сегодня, за тур до окончания соревнований в ФНЛ, вторую путевку в элитный дивизион завоевал «Оренбург», победивший на выезде омский «Иртыш» с крупным счетом 4:0. В составе оренбургского клуба выступают белорусские голкипер Владимир Климович и защитник Михаил Сиваков, а также бывшие игроки брестского «Динамо» украинский полузащитник Александр Нойок и ганский форвард Джоэль Фамейе. Тренирует команду чешский специалист Марцел Личка, под руководством которого брестские динамовцы в 2019 году стали чемпионами Беларуси.

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