Дмитрий Азаров гордится «Крыльями Советов», одержавшими триумфальную победу
«Крылья Советов» стали обладателями кубка Первенства ФНЛ.
«Крылья Советов» стали обладателями кубка Первенства ФНЛ.
В субботу, 8 мая, на стадионе «Солидарность Арена» состоялся матч Первенства футбольной национальной лиги (ФНЛ), в котором сразились «Крылья Советов», уже
Поздравляя «Крылья», которые в этом сезоне сыграли 41 матч и одержали 31 победу, Глава региона отметил роль болельщиков и поблагодарил их за горячую поддержку клуба:
«Дорогие болельщики! Я хочу поприветствовать всех, кто пришел сегодня увидеть, как наша команда в очередной раз побеждает, — обратился Дмитрий Азаров к присутствующим на трибунах. — И во время побед, и во время непростой для команды ситуации болельщики были рядом, были настоящим “двенадцатым игроком”. Спасибо!».
Губернатор отметил, что, как и все болельщики, гордится «Крыльями Советов», одержавшими триумфальную победу.
«Я счастлив, что команда с таким результатом, с такой игрой победно выходит в высший дивизион российского футбола, — акцентировал внимание Дмитрий Азаров. — Давно не было такой команды. Команды, которая проявила характер, показала прекрасную игру, которая была настоящей командой победителей. Мы верили, мы знали, что победим, и это случилось!».
Свой последний матч за клуб в качестве игрока сегодня провел ветеран самарского клуба Сергей Корниленко. Буквально спустя минуту после выхода на поле он забил гол в ворота противника, доведя разницу в счете до 6:0 в пользу «Крыльев».
«Я очень счастлив, что стою сегодня здесь, именно в этой команде, с этим тренером и этими болельщиками, — сказал прославленный футболист. — Я хочу отдельно поблагодарить Дмитрия Игоревича за то, что на протяжении всего сезона был с нами».
Дмитрий Азаров отметил роль Сергея Корниленко в становлении команды, вручил ему и главному тренеру «Крыльев Советов» Игорю Осинькину Почетные знаки «За труд во благо земли Самарской».
Следующую игру самарский клуб проведет уже 12 мая в Нижнем Новгороде. Там «Крылья» будут бороться с московским «Локомотивом» за победу в Кубке России по футболу.
«Я уверен, что у команды большое будущее. Очень надеюсь, что мы, ударно поболев и поддержав клуб 12 мая в Нижнем Новгороде, достигнем столь желанной победы в кубке», — подчеркнул Глава региона.
Также Дмитрий Азаров заверил, что приложит максимум усилий, чтобы помочь команде урегулировать все вопросы с Российским футбольным союзом (РФС) и пройти лицензирование.
«Хочу сказать, что все рекомендации, которые мы получили от РФС, понятны. В том числе, прозвучало, что у клуба есть долги, но я напомню, что эти долги имеют многолетнюю историю: набрали кредитов, купили дорогих игроков, и тогда команда “вспыхнула”. Но это — не наш путь. Мы должны работать над тем, чтобы команда набирала обороты, очки, рассчитывая на свои силы, — подчеркнул глава региона. — Верю, что для парней эта команда также дорога, как для всех самарских болельщиков, что для них “Крылья Советов” — не просто словосочетание. Они — вольные люди, им решать. Но я хотел бы, чтобы они сами принимали решение, а не