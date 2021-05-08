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20:09 (мск), источник: ТАСС

«Оренбург» подал апелляцию на решение не давать клубу лицензию для участия в РПЛ

МОСКВА, 8 мая. /ТАСС/. Футбольный клуб «Оренбург» подал апелляцию на решение Российского футбольного союза (РФС) не давать клубу лицензию для выступления в Тинькофф — Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом ТАСС сообщил президент «Оренбурга» Василий Еремякин.

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В субботу «Оренбург» обеспечил себе второе место по итогам первенства Олимп — Футбольной национальной лиги (ФНЛ), дающее право выступить в элитном дивизионе. Домашняя арена клуба не отвечает требованиям премьер-лиги. Во вторник общее собрание РПЛ не поддержало просьбу «Оренбурга» разрешить выступление в премьер-лиге в виде исключения. 5 мая комиссия РФС по лицензированию объявила, что «Оренбург» не получил лицензию для выступления в РПЛ, клуб может исправить указанные комиссией недостатки до 12 мая, когда состоится заседание апелляционного комитета.

Команда
Оренбург

«Насколько я знаю, у нас два замечания, мы сегодня занимались этим вопросом. У нас был вопрос в финансировании, мы заключили с нашим спонсором договор о намерении на весь сезон, полностью согласовали все вопросы, связанные с финансированием, — сказал Еремякин. — И одновременно подготовили апелляцию на решение в части, касающейся стадиона. Сегодня примерно в 16:00 нашего времени (18:00 мск — прим. ТАСС) эти документы были направлены, поэтому будем ждать очередного вердикта, но по-прежнему остаемся на позициях, что спортивный принцип должен стоять во главе угла».

«Мы вполне отвечаем потребностям болельщиков нашего региона, но есть регламент, мы его будем исполнять. С собственником стадиона и клуба будем все делать для того, чтобы примерно в июне этого года начать реконструкцию, у нас четыре угла стадиона не заполнены, и завершить ее полностью к началу следующего сезона, в июле следующего года», — добавил собеседник агентства.

Еремякин отметил, что выход в РПЛ был задачей «Оренбурга» на сезон. «Что касается выхода в РПЛ, это была цель, которая была сформулирована перед командой на первом организационном собрании перед началом сезона, — добавил Еремякин. — Было сказано: “Ни на что не обращаем внимания, мы должны вернуться”. Мы вернулись, команда самобытная и интересная, мы за это время провели, на наш взгляд, интересную трансферную политику: много появилось молодых игроков, которые подают надежды. Я думаю, что они еще покажут себя».

«Оренбург» выступал в элитном дивизионе в сезоне-2016/17 и с 2018 по 2020 год.
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