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11:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Крылья Советов» получили золотые медали и Кубок первенства ФНЛ

В матче 41-го тура «Крылья Советов» на своём поле обыграли «Краснодар 2» со счётом 6:0.

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Самарский клуб набрал 98 очков в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги, обеспечив себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. После матча состоялась церемония награждения победителя Первенства ФНЛ ФК «Крыльев Советов».

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Золотые медали победителей Первенства ФНЛ получили: Сергей Корниленко, Евгений Фролов, Богдан Овсянников, Иван Ломаев, Дмитрий Комбаров, Владимир Полуяхтов, Сергей Божин, Александр Солдатенков, Юрий Горшков, Максим Карпов, Мехди Зеффан, Никита Чернов, Дмитрий Прищепа, Максим Витюгов, Денис Якуба, Данила Смирнов, Владислав Тюрин, Дмитрий Цыпченко, Роман Ежов, Дмитрий Ефремов, Антон Зиньковский, Дмитрий Кабутов, Сафаа Хади, Рикарду Алвеш, Владислав Сарвели, Максим Канунников, Егор Голенков, Александр Гацкан и Иван Сергеев; тренеры Сергей Александрович Булатов, Михаил Иванович Семерня, Арсен Борисович Папикян и Виктор Эйрихович Гаус; врач Кюри Султанович Чачаев, генеральный директор Евгений Геннадиевич Калакуцкий и главный тренер команды Игорь Витальевич Осинькин. Также медали получили Заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Борисович Фетисов и Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров.

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