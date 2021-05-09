«Крылья Советов» получили золотые медали и Кубок первенства ФНЛ

Самарский клуб набрал 98 очков в нынешнем розыгрыше Футбольной национальной лиги, обеспечив себе выход в Российскую Премьер-Лигу на следующий сезон. После матча состоялась церемония награждения победителя Первенства ФНЛ ФК «Крыльев Советов».