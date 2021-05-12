«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме поздравил ФК «Крылья Советов» с получением прямых путевок в высший дивизион российского футбола.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме поздравил ФК «Крылья Советов» с получением прямых путевок в высший дивизион российского футбола.
«Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба “Крылья Советов”. Клуб “Крылья Советов” сегодня получил лицензию для участия в матчах
Он также добавил, что «Крылья» по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году.
«Ну, а сейчас болеем за “Крылья”, верим в победу перед финалом Кубка России!» — призвал всех Дмитрий Азаров.
Напомним, сегодня в финале Кубка России самарцы сыграют с московским «Локомотивом».