«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ

«Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба “Крылья Советов”. Клуб “Крылья Советов” сегодня получил лицензию для участия в матчах Премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Хочу поздравить всех болельщиков!» — рассказал глава региона.

Он также добавил, что «Крылья» по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году.

«Ну, а сейчас болеем за “Крылья”, верим в победу перед финалом Кубка России!» — призвал всех Дмитрий Азаров.