Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кальяри
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Шальке-04
Герта
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Севилья
Валенсия
Футбол. Кубок России
20:00
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
21:00
Уэска
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Дженоа
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
Парма
Футбол. Зарубежный
21:45
Сампдория
Специя
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Ювентус
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Арсенал
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетико
Реал Сосьедад
Все события
Фоторепортажи
8«Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов
9Триумф «Авангарда»
17:51 (мск), источник: Volga News

«Крылья Советов» получили лицензию на участие в РПЛ

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в своем Инстаграме поздравил ФК «Крылья Советов» с получением прямых путевок в высший дивизион российского футбола.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Хочу поделиться радостной новостью со всеми болельщиками клуба “Крылья Советов”. Клуб “Крылья Советов” сегодня получил лицензию для участия в матчах Премьер-лиги в следующем сезоне. Все сложности преодолены, пришлось предпринять дополнительные усилия, помочь руководству клуба справиться с этой задачей. Хочу поздравить всех болельщиков!» — рассказал глава региона.

Он также добавил, что «Крылья» по праву будут играть в высшем дивизионе российского футбола в следующем году.

«Ну, а сейчас болеем за “Крылья”, верим в победу перед финалом Кубка России!» — призвал всех Дмитрий Азаров.

Напомним, сегодня в финале Кубка России самарцы сыграют с московским «Локомотивом».

Читайте также
Глава Самары: высоток на Солнечной/7-й просеке не будет
Худший сезон Овечкина. Побить рекорд Гретцки будет очень сложно
Клуб Панарина, Шестеркина и Бучневича остался без тренера
Шесть очков «Зениту» - бред. Интервью с главой «Оренбурга»
Макгрегор возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов
Серена отметила 1000-й матч поражением
Хоккеист «Филадельфии» сыграет за сборную России на ЧМ
«Интер» - «Рома» и другие матчи чемпионата Италии (видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь