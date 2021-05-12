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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Денег на реконструкцию — жалко, шесть очков «Зениту» — бред. Интервью с главой «Оренбурга»

РФС не пускает клуб в РПЛ из-за вместимости стадиона. Пора выслушать вторую сторону конфликта — там есть достойные аргументы.

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Источник: РИА "Новости"

«Оренбург» не получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. О проблемах клуба известно давно: главная претензия — его стадион вмещает лишь 7500 мест при минимально необходимых 10 тысячах. Но шанс на путёвку в элиту у команды остаётся — исполком РФС ещё может сделать для «Оренбурга» исключение.

Но вопросы к «Оренбургу» у болельщиков и экспертов возникли не только из-за вместимости стадиона. Некоторые связывают клуб с «Зенитом» из-за общего спонсора — «Газпрома». Есть мнение, что на арене есть проблемы не только с местами, но и с раздевалками и светом. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин ответил на вопросы «Чемпионата» и о процедуре лицензирования, и о 12 очках «Зениту», и о необходимости менять регламент лицензирования в принципе.

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— Конечно, к решению апелляционного комитета я отнёсся негативно, — говорит Еремякин, — но я его понимаю. Есть регламент, для комитета это закон. Там прописано, что стадион должен вмещать десять тысяч человек. Раз нет — устраняйте, а пока играйте в ФНЛ.

 — Других претензий к «Оренбургу» нет?
— Сейчас нет. Нас просили предоставить документы, подтверждающие финансовые гарантии на следующий сезон. Мы предоставили письмо от спонсора — и на вторую половину этого года, и на первую следующего. С финансами у нас всё в порядке, этот вопрос комиссией был снят.

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— Почему клуб не озаботился проблемой вместимости арены раньше?
— Вы когда-нибудь делали у себя ремонт в квартире?

Команда
Оренбург

 — Это ведь совсем разные вещи.
— Ну вот представьте: вы сделали ремонт, а через пять лет нужно делать всё заново. Нужен проект, экспертиза, спонсоры.

 — Клубу не хватило времени?
— Я могу говорить лишь про период, который работаю в «Оренбурге». До этого варианты не увенчались успехом, были сложности с финансированием, другие проблемы. Я же пришёл в клуб в мае прошлого года — и мы сразу стали заниматься этой темой. Даже клубные деньги отдали на то, чтобы проект реконструкции не стоял, а двигался. Сделали, что смогли: проект готов, нашли источники финансирования — это большое дело. В июне мы начнём работы. Реконструкция — это не так просто, ведь это объект массового посещения.

 — Что помешало сделать всё раньше и быстрее?
— Я не просто так спросил вас про ремонт. Это не дело на пять минут, тем более когда речь идёт о стадионе. Наложился и локдаун с коронавирусом — это серьёзное препятствие. Всё, что могли — мы сделали, осталось лишь провести работы.

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«Какое клубам РПЛ до нас дело?»

— Клубы РПЛ высказались против исключений для «Оренбурга». Почему они не пошли навстречу?
— Может, я чего-то не понимаю, но какое клубам РПЛ до нас дело? Это вопрос РПЛ и РФС. Надо строить лигу — пусть клубы займутся строительством.

 — Было обидно, когда узнали итоги голосования?
— Нет, я же понимаю: все решают свои задачи. Это же просто их мнение. Но у меня другой вопрос: зачем Оренбургу стадион на десять тысяч человек?

 — Это уже другой вопрос.
— Да, и я хотел бы его поднять. Не подвергаю сомнению решение РФС, но чисто обывательски — а нужна ли нам эта реконструкция? У меня есть статистика — Оренбургу арена на десять тысяч не нужна. Средняя посещаемость у нас меньше. Но из-за регламента будут страдать болельщики.

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«Мне не нравятся разговоры об особых отношениях “Оренбурга” и “Зенита”»

— Кстати о болельщиках: перед началом прошлого сезона они называли «Уфу» и «Химки» фарм-клубами «Спартака». Сейчас говорят об особых отношениях «Оренбурга» и «Зенита».
— Я военный человек и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт — всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.

 — Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» — бред?
— Конечно. Нафантазировать можно всё, что угодно. Эти разговоры вообще необоснованные.

 — Шансы на РПЛ у клуба остаются?
— Надежда умирает последней. Чёткого мнения, что делать дальше, у меня пока нет — надо понять, как работает регламент, кто может вывести опрос на обсуждения исполкома РФС. Мы общаемся с юристом на эту тему. Пока непонятно, как достучаться до наших футбольных властей.

«Мне лично жалко этих денег на реконструкцию!»

— Вы не думали лично пообщаться с Дюковым?

— Где я и где Дюков. Надо понять процедуру, в принципе наш юрист этим вопросом занимается. Плюс мы рассматриваем вариант апелляции в CAS. Я ещё раз хочу сказать: у нас хороший европейский стадион. У нас тренер играл в Европе: знает стадионы в Польше, Австрии. В Испании стадионы есть и меньше нашего — даже в Европе недоумевают из-за нашего недопуска в РПЛ.

Задача иметь стадион в десять тысяч никем не просчитана! Пусть те, кто принял это решение, расскажут, чем они руководствовались. Пусть расскажут, как это решение повлияло на развитие российского футбола.

— Но сейчас не выполнить его нельзя.
— Мы его обязательно выполним до июня следующего, я не отказываюсь от закона. Но нам вообще важнее манеж и развитие академии: в феврале и декабре у нас днём -18 или -20. Я бы лучше деньги вложил в эту инфраструктуру. Говорю вам от чистого сердца: мне лично жалко этих денег на реконструкцию! И если бы эти нормы из регламента убрали, то я бы подошёл к собственнику, упал на колени и сказал: давайте заберём эти деньги, их можно потратить на что-то полезное! У нас есть лицензия европейского футбольного союза, поле соответствует критериям, раздевалки соответствуют, даже писуары! В Европе играть можно, а в РПЛ — нельзя, вот такой нонсенс.

Максим Пахомов

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