Денег на реконструкцию — жалко, шесть очков «Зениту» — бред. Интервью с главой «Оренбурга»
РФС не пускает клуб в РПЛ
РФС не пускает клуб в РПЛ
«Оренбург» не получил лицензию для участия в РПЛ на следующий сезон. О проблемах клуба известно давно: главная претензия — его стадион вмещает лишь 7500 мест при минимально необходимых 10 тысячах. Но шанс на путёвку в элиту у команды остаётся — исполком РФС ещё может сделать для «Оренбурга» исключение.
Но вопросы к «Оренбургу» у болельщиков и экспертов возникли не только
— Конечно, к решению апелляционного комитета я отнёсся негативно, — говорит Еремякин, — но я его понимаю. Есть регламент, для комитета это закон. Там прописано, что стадион должен вмещать десять тысяч человек. Раз нет — устраняйте, а пока играйте в ФНЛ.
— Других претензий к «Оренбургу» нет?
— Сейчас нет. Нас просили предоставить документы, подтверждающие финансовые гарантии на следующий сезон. Мы предоставили письмо от спонсора — и на вторую половину этого года, и на первую следующего. С финансами у нас всё в порядке, этот вопрос комиссией был снят.
— Почему клуб не озаботился проблемой вместимости арены раньше?
— Вы
— Это ведь совсем разные вещи.
— Ну вот представьте: вы сделали ремонт, а через пять лет нужно делать всё заново. Нужен проект, экспертиза, спонсоры.
— Клубу не хватило времени?
— Я могу говорить лишь про период, который работаю в «Оренбурге». До этого варианты не увенчались успехом, были сложности с финансированием, другие проблемы. Я же пришёл в клуб в мае прошлого года — и мы сразу стали заниматься этой темой. Даже клубные деньги отдали на то, чтобы проект реконструкции не стоял, а двигался. Сделали, что смогли: проект готов, нашли источники финансирования — это большое дело. В июне мы начнём работы. Реконструкция — это не так просто, ведь это объект массового посещения.
— Что помешало сделать всё раньше и быстрее?
— Я не просто так спросил вас про ремонт. Это не дело на пять минут, тем более когда речь идёт о стадионе. Наложился и локдаун с коронавирусом — это серьёзное препятствие. Всё, что могли — мы сделали, осталось лишь провести работы.
— Клубы РПЛ высказались против исключений для «Оренбурга». Почему они не пошли навстречу?
— Может, я
— Было обидно, когда узнали итоги голосования?
— Нет, я же понимаю: все решают свои задачи. Это же просто их мнение. Но у меня другой вопрос: зачем Оренбургу стадион на десять тысяч человек?
— Это уже другой вопрос.
— Да, и я хотел бы его поднять. Не подвергаю сомнению решение РФС, но чисто обывательски — а нужна ли нам эта реконструкция? У меня есть статистика — Оренбургу арена на десять тысяч не нужна. Средняя посещаемость у нас меньше. Но
— Кстати о болельщиках: перед началом прошлого сезона они называли «Уфу» и «Химки»
— Я военный человек и мне такие разговоры не нравятся. Есть спорт — всё надо доказывать на поле, а не рассуждать, кто кому чего сдаст.
— Разговоры про шесть очков, которые «Оренбург» отдаст «Зениту» — бред?
— Конечно. Нафантазировать можно всё, что угодно. Эти разговоры вообще необоснованные.
— Шансы на РПЛ у клуба остаются?
— Надежда умирает последней. Чёткого мнения, что делать дальше, у меня пока нет — надо понять, как работает регламент, кто может вывести опрос на обсуждения исполкома РФС. Мы общаемся с юристом на эту тему. Пока непонятно, как достучаться до наших футбольных властей.
— Вы не думали лично пообщаться с Дюковым?
— Где я и где Дюков. Надо понять процедуру, в принципе наш юрист этим вопросом занимается. Плюс мы рассматриваем вариант апелляции в CAS. Я ещё раз хочу сказать: у нас хороший европейский стадион. У нас тренер играл в Европе: знает стадионы в Польше, Австрии. В Испании стадионы есть и меньше нашего — даже в Европе недоумевают
из-занашего недопуска в РПЛ.
Задача иметь стадион в десять тысяч никем не просчитана! Пусть те, кто принял это решение, расскажут, чем они руководствовались. Пусть расскажут, как это решение повлияло на развитие российского футбола.
— Но сейчас не выполнить его нельзя.
— Мы его обязательно выполним до июня следующего, я не отказываюсь от закона. Но нам вообще важнее манеж и развитие академии: в феврале и декабре у нас днём -18 или -20. Я бы лучше деньги вложил в эту инфраструктуру. Говорю вам от чистого сердца: мне лично жалко этих денег на реконструкцию! И если бы эти нормы из регламента убрали, то я бы подошёл к собственнику, упал на колени и сказал: давайте заберём эти деньги, их можно потратить на
Максим Пахомов