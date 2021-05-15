«Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне
«Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской
«Оренбург» не примет участия в розыгрыше Российской
Об этом свидетельствует публикация РФС об итогах Бюро Исполкома союза.
Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.
«Если Лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и 3-м в ФНЛ, не проводятся — они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч — 14-е место с 4-м», — говорится в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.
Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.