«Оренбург» не сыграет в РПЛ в следующем сезоне

«Если Лицензию РФС 1 не получает клуб, занявший 1-е или 2-е место в ФНЛ, то матчи с командами, закончившими сезон на 13-м месте в РПЛ и 3-м в ФНЛ, не проводятся — они автоматически получают право на игру в высшей лиге (при условии получения лицензии). Играют только один матч — 14-е место с 4-м», — говорится в регламенте переходных (стыковых) матчей между командами клубов РПЛ и ФНЛ сезона-2020/2021.