«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвертое место в ФНЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей пенальти на 38-й минуте реализовал Батраз Хадарцев, который не забил гол с 11-метровой отметки на 13-й, также отличился Хетаг Хосонов (88). У «СКА-Хабаровска» точным ударом отметился Юрий Першин (67). Хадарцев был удален с поля за две желтые карточки на 57-й минуте.
В параллельной игре калининградская «Балтика» уступила на своем поле самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:1.
Результаты других матчей дня:
«Енисей» (Красноярск) — «Иртыш» (Омск) — 2:1,
«Оренбург» — «Динамо» (Брянск) — 3:2,
«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1.
«Алания» (77 очков) заняла четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» (73) располагается на пятой строчке.
«Крылья Советов» досрочно победили в ФНЛ, команда в итоге набрала 101 очко и забила 100 голов. Вторым стал «Оренбург» (94), «Нижний Новгород» (87) останется на третьей строчке.
В среду апелляционный комитет РФС оставил в силе решение комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Оренбургу» и «Алании» лицензию для участия в чемпионате России в сезоне-2021/22.