«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвертое место в ФНЛ

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей пенальти на 38-й минуте реализовал Батраз Хадарцев, который не забил гол с 11-метровой отметки на 13-й, также отличился Хетаг Хосонов (88). У «СКА-Хабаровска» точным ударом отметился Юрий Першин (67). Хадарцев был удален с поля за две желтые карточки на 57-й минуте.