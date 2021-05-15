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15:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Алания» обыграла «СКА-Хабаровск» и заняла четвертое место в ФНЛ

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Владикавказская «Алания» одержала победу над «СКА-Хабаровском» в матче заключительного тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и заняла четвертое место по итогам сезона.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. В составе победителей пенальти на 38-й минуте реализовал Батраз Хадарцев, который не забил гол с 11-метровой отметки на 13-й, также отличился Хетаг Хосонов (88). У «СКА-Хабаровска» точным ударом отметился Юрий Першин (67). Хадарцев был удален с поля за две желтые карточки на 57-й минуте.

В параллельной игре калининградская «Балтика» уступила на своем поле самарским «Крыльям Советов» со счетом 0:1.

Результаты других матчей дня:

«Енисей» (Красноярск) — «Иртыш» (Омск) — 2:1,

«Оренбург» — «Динамо» (Брянск) — 3:2,

«Торпедо» (Москва) — «Шинник» (Ярославль) — 0:1.

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«Алания» (77 очков) заняла четвертое место в турнирной таблице, «Балтика» (73) располагается на пятой строчке.

«Крылья Советов» досрочно победили в ФНЛ, команда в итоге набрала 101 очко и забила 100 голов. Вторым стал «Оренбург» (94), «Нижний Новгород» (87) останется на третьей строчке.

В среду апелляционный комитет РФС оставил в силе решение комиссии по лицензированию футбольных клубов не выдавать «Оренбургу» и «Алании» лицензию для участия в чемпионате России в сезоне-2021/22.

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