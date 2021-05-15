«Чертаново», несмотря на гол вратаря, проиграло «Спартаку-2» в матче ФНЛ
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Московский «Спартак-2» обыграл столичный клуб «Чертаново» в матче заключительного 42-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Московский «Спартак-2» обыграл столичный клуб «Чертаново» в матче заключительного 42-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «красно-белых». В составе «Спартака-2» голы забили Степан Мельников (39-я, 73-я минуты), Владислав Шитов (60) и Педро Роша (67 — с пенальти). У «Чертаново» отличились Илья Молтенинов (25), Даниил Тюменцев (49) и вратарь Александр Радионов (90).
В первом тайме игрока «Спартака-2» Даниила Денисова увезли на скорой после попадания мяча в лицо, футболист находится в сознании.
Московский «Велес» победил ивановский «Текстильщик» — 2:1.
«Спартак-2» с 49 очками занял 14-е место в ФНЛ, «Чертаново» с 27 баллами стал предпоследним 21-м и должен вылететь из ФНЛ по спортивному принципу. «Велес» (66 очков) стал восьмым, «Текстильщик» (47) — 15-м.