«Чертаново», несмотря на гол вратаря, проиграло «Спартаку-2» в матче ФНЛ

Встреча, прошедшая в субботу в Москве, завершилась со счетом 4:3 в пользу «красно-белых». В составе «Спартака-2» голы забили Степан Мельников (39-я, 73-я минуты), Владислав Шитов (60) и Педро Роша (67 — с пенальти). У «Чертаново» отличились Илья Молтенинов (25), Даниил Тюменцев (49) и вратарь Александр Радионов (90).

В первом тайме игрока «Спартака-2» Даниила Денисова увезли на скорой после попадания мяча в лицо, футболист находится в сознании.

Московский «Велес» победил ивановский «Текстильщик» — 2:1.