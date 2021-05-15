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16:57 (мск), источник: Vesti.kz

Решилась судьба клуба футболиста сборной Казахстана на участие в новом сезоне РПЛ

В команду форвард перешел зимой.

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Источник: Reuters

Самарский клуб «Крылья Советов», который обладает правами на футболиста сборной Казахстана Абата Аймбетова, примет участие в новом сезоне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/21.
Так, исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» и «Алании», не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Команда
Крылья Советов

Кроме того клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон.

Помимо «Крыльев», занявших первое место в ФНЛ, в следующем розыгрыше РПЛ сыграет «Нижний Новгород», ставший третьим.

Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.

Напомним, Аймбетов зимой подписал контракт с «Крыльями Советов», соглашение рассчитано до 2023 года. В апреля форвард на правах аренды перешел в «Астану», за которую забил четыре гола в семи матчах КПЛ.

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