Решилась судьба клуба футболиста сборной Казахстана на участие в новом сезоне РПЛ

Самарский клуб «Крылья Советов», который обладает правами на футболиста сборной Казахстана Абата Аймбетова, примет участие в новом сезоне российской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне состоялось заседание Бюро Исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить регламент переходных (стыковых) матчей между командами РПЛ и ФНЛ сезона-2020/21.

Так, исполком решил не вносить изменений в регламент и не стал делать исключения для «Оренбурга» и «Алании», не получивших лицензий для выступления в РПЛ.

Команда Крылья Советов

Кроме того клубы, которые займут 13-е и 14-е места в РПЛ этого сезона, останутся в высшей лиге на следующий сезон.

Помимо «Крыльев», занявших первое место в ФНЛ, в следующем розыгрыше РПЛ сыграет «Нижний Новгород», ставший третьим.

Ранее состоялось заседание апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов. Комитет принял решение выдать лицензии РФС 1 футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо». Апелляции «Оренбурга» и «Алании» удовлетворены не были.