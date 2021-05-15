Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи» по итогам сезона ФНЛ
Главный тренер «Томи» Александр Кержаков объявил об уходе из клуба по итогам сезона ФНЛ.
Главный тренер «Томи» Александр Кержаков объявил об уходе из клуба по итогам сезона ФНЛ.
«Томь» набрала 41 очко в 42 матчах и вылетела из ФНЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице.
«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду.
Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе. Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Когда ты проводишь сборы и бросаешься с головой, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте, и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться.
Я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после. После сборов — это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата, — цитирует Кержакова