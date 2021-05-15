Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи» по итогам сезона ФНЛ

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду.



Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе. Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Когда ты проводишь сборы и бросаешься с головой, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте, и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться.



Я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после. После сборов — это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата, — цитирует Кержакова пресс-служба ФНЛ.