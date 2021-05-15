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20:57 (мск), источник: Sport24

Кержаков объявил об уходе с поста главного тренера «Томи» по итогам сезона ФНЛ

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков объявил об уходе из клуба по итогам сезона ФНЛ.

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Источник: Sport24

«Томь» набрала 41 очко в 42 матчах и вылетела из ФНЛ, заняв 18-е место в турнирной таблице.

«Я принял решение еще после игры с «Енисеем», объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду.

Это был мой первый опыт в большом профессиональном футболе. Я считаю, что можно оценить себя в большей степени после сборов. Когда ты проводишь сборы и бросаешься с головой, когда команда, к сожалению, находилась на последнем месте, и очень мало кто верил тогда, что мы сможем до конца бороться.

Я благодарен ребятам, я сейчас это сказал им в раздевалке. Я почувствовал, что такое настоящая команда. У меня было время сравнить до и после. После сборов — это была настоящая команда, настоящий коллектив единомышленников, который будет всегда отдаваться игре, всегда будут переживать за результат, всегда будут делать максимум того, чтобы достичь желаемого результата, — цитирует Кержакова пресс-служба ФНЛ.

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