«Торпедо» продлило соглашение с Бородюком на сезон

Напомним, что 58-летний тренер принял команду по ходу минувшего сезона в ФНЛ, сменив Сергея Игнашевича. Контракт с Бородюком продлен на один сезон.

На момент прихода Бородюка «Торпедо» шло на 6-м месте. На этой же позиции москвичи и финишировали. В активе автозаводцев 72 очка.