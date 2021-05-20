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13:00 (мск), источник: Sport24

«Торпедо» продлило соглашение с Бородюком на сезон

Как стало известно Sport24, главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк продолжит руководить командой.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 58-летний тренер принял команду по ходу минувшего сезона в ФНЛ, сменив Сергея Игнашевича. Контракт с Бородюком продлен на один сезон.

На момент прихода Бородюка «Торпедо» шло на 6-м месте. На этой же позиции москвичи и финишировали. В активе автозаводцев 72 очка.

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