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14:46 (мск), источник: Sport24

«Мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд». «Оренбург» выступил с заявлением о недопуске к участию в РПЛ

Пресс-служба «Оренбурга» выступила с заявлением относительно отказа РФС выдать клубу лицензию для участия в РПЛ.

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Источник: Sport24

«Оренбург» занял 2-е место по итогам сезона ФНЛ, но не был допущен к участию в высшем дивизионе. Его места занял «Нижний Новгород».

«По итогам сезона-2020/2021 наша команда по спортивному принципу завоевала право выступления в Российской Премьер-Лиге. Одновременно с финальным свистком заключительного матча Первенства ФНЛ был изменен регламент и нарушен спортивный принцип: в Российскую Премьер-Лигу вышла другая команда, обладающая современным стадионом, построенным в рамках подготовки к чемпионату мира 2018.

ФК «Оренбург» изучил возможность подачи жалобы в CAS (Court of Arbitration for Sport — Спортивный арбитражный суд). Руководство клуба вело переговоры с адвокатами из России и Швейцарии. В результате изучения документации и консультирования с адвокатами стало понятно, что ФК «Оренбург» не сможет быстро добиться положительного для себя результата. 10 июля стартует следующий сезон Футбольной Национальной Лиги, осталось чуть больше месяца. Необходимо формировать состав команды, проводить сборы и готовиться к новому сезону. Подготовка команды в рамках неопределенности и продолжающегося судебного процесса невозможна. Мы готовы были идти до конца, но не ценой нанесения вреда нашему любимому клубу. Основательно все взвесив, мы приняли тяжелое решение не обращаться в суд и готовиться к новому сезону. Наша совесть чиста, и пусть принятое решение о недопуске нашей команды к участию в РПЛ останется на совести тех, кто его принял.

ФК «Оренбург», к сожалению, не получил в подарок стадион чемпионата мира. Наши болельщики прекрасно видят все положительные изменения, произошедшие на стадионе «Газовик» в последние годы. Наш уютный и комфортный стадион не соответствует критериям лицензирования лишь по вместимости трибун. Мы можем заверить футбольную общественность, что требование РФС по увеличению вместимости трибун до 10 тыс. зрителей будет выполнено. Собственником стадиона и футбольным клубом проделан значительный объем работ, подготовлен проект, определены источники финансирования, выбран подрядчик. До конца месяца договор с подрядчиком будет заключен, и в июне начнутся работы по реконструкции, которые завершатся к началу следующего сезона 2021−2022.

ФК «Оренбург» с оптимизмом смотрит в будущее, идет работа по формированию состава команды. Значительная часть футболистов, игравших ключевые роли в прошедшем сезоне, останется в клубе. Достигнута договоренность о продлении контракта с главным тренером Марцелом Личкой. Для выполнения задачи возвращения в Российскую Премьер-Лигу будут заключены контракты с качественными футболистами с российским паспортом и легионерами. Мы уверены, что наши болельщики поддержат клуб в сложившейся ситуации. Уже 8 июня команда отправится на сборы для подготовки к новому сезону в Футбольной Национальной Лиге, — говорится на официальном сайте «Оренбурга».

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