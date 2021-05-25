Футбольная национальная лига предложила ПФЛ объединиться

«Ряд клубов ФНЛ вышел с инициативой объединить ФНЛ и ПФЛ. На мой взгляд, это является целесообразным. Было решено обратиться к совету ПФЛ с таким предложением, чтобы объединить наши организации», — сказал Алаев.