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16:26 (мск), источник: ТАСС

Алдонин покинул тренерский штаб футбольного клуба «Торпедо»

ТАСС, 25 мая. Тренер Евгений Алдонин покинул московского «Торпедо» в связи с истечением срока трудового контракта. Об этом сообщает пресс-служба клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

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Алдонин работал в тренерском штабе с января 2020 года. На тот момент главным тренером «Торпедо» был бывший одноклубник Алдонина по ЦСКА Сергей Игнашевич. В марте 2021 года Игнашевич покинул команду, сотрудничество было завершено по обоюдному согласию сторон. По итогам сезона «Торпедо» заняло шестое место в турнирной таблице Олимп-ФНЛ.

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Алдонину 41 год, он завершил футбольную карьеру в 2019 году. В качестве футболиста он выступал за волгоградский «Ротор», московский ЦСКА и нижегородскую «Волгу». В составе ЦСКА полузащитник дважды становился чемпионом России (2005, 2006), пять раз обладателем Кубка России и один раз обладателем Кубка УЕФА (2005). За сборную России Алдонин сыграл 29 матчей, является участником чемпионата Европы 2004 года.

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